La Corte d’Assise di Milano ha respinto, mercoledì 25 novembre 2026, la richiesta della famiglia di Pamela Genini di riavere il cellulare e il tablet della giovane. La modella, 29enne, era stata uccisa a coltellate a Milano il 14 ottobre 2025 dall’ex fidanzato Gianluca Soncin, che è imputato per omicidio pluriaggravato. Nello stesso giorno è emersa una fotografia di una pagina dell’agenda della vittima, scattata dall’ex compagno Francesco Dolci.

La foto dell’agenda rosa

La pagina fotografata riporta entrate e uscite di denaro in vista di un viaggio per le vacanze di Natale e Capodanno tra il 2024 e il 2025. Sono previsti due giorni a Doha, con i prezzi dei voli e dell’hotel, e i giorni restanti in Thailandia, con rientro prima dell’Epifania.

Dolci, ospite in studio, ha spiegato che quel viaggio non è stato fatto perché Pamela era rimasta con Soncin.

Ha detto di aver segnalato l’agenda agli inquirenti perché la modella la portava sempre con sé e pensava vi fossero annotati anche i codici del suo telefono.

Dolci ha raccontato anche le circostanze dello scatto. Il 25 settembre era andato da Pamela per portarla a cena fuori, e lei era molto triste. Ha riferito che quando la donna si è alzata per andare in bagno ha preso l’agenda, lasciata aperta sul tavolo, e l’ha fotografata.

Nelle sue parole: “Ho scattato una foto ad una pagina perché io mi preoccupavo per lei”. Ha aggiunto che la modella era triste perché Soncin non la lasciava mai uscire, nelle parole riportate: “Era molto triste perché Soncin non la lasciava mai uscire”.

Il no al dissequestro dei dispositivi

Nell’udienza di mercoledì sono stati ascoltati tre agenti di polizia. Al termine, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio e hanno rigettato l’istanza, ritenendo che fosse stata avanzata per fini diversi da quelli del processo in corso.

I legali della famiglia, Sara Contoli, Maria Furfaro e Giuliana Marano, hanno sostenuto che la richiesta non riguardava questioni affettive. Furfaro ha dichiarato che nel telefono “c’è il mondo” e che possono esserci elementi utili sia a questo processo sia a quello dei pubblici ministeri di Bergamo. Le avvocate hanno spiegato che la vittima riprendeva chi la seguiva, e che per questo potrebbero esserci elementi utili sul suo stalker.

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e sottrazione di parti del corpo, e ha indagato Francesco Dolci. Il pubblico ministero Alessia Menegazzo ha ricordato che dalla Procura di Bergamo non era arrivata alcuna richiesta. La difesa di Soncin non si era opposta a un’analisi condotta nel contraddittorio tra le parti. Il contenuto dei dispositivi, secondo la difesa della famiglia, può aiutare l’indagine sulla profanazione.

Il processo milanese riprenderà il 30 novembre con altri testimoni dell’accusa, e proseguirà poi dopo un lungo rinvio fino al 24 febbraio. Il telefono e il tablet resteranno sotto sequestro.