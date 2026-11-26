La Polizia di Stato ha arrestato a Padova una persona ritenuta responsabile della detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Si tratta di un uomo di 58 anni, secondo quanto riportato nelle informazioni disponibili sull’indagine.

Segnalazione e analisi informatica

L’indagine è stata avviata dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Padova, in raccordo con la Procura presso il Tribunale di Venezia e con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (Cncpo).

Il punto di partenza è stata una segnalazione emersa negli scambi informativi con gli organismi internazionali che tutelano i minori vittime di abuso.

Gli investigatori della Polizia Postale hanno esaminato i dati di connessione e incrociato le informazioni sulle utenze telefoniche associate agli account, usando tecniche avanzate di ricerca in rete. Così hanno ricostruito le tracce digitali e risalito all’identità del presunto utilizzatore dei profili.

Perquisizione e sequestro

Durante la perquisizione informatica disposta dalla Procura di Venezia, gli elementi raccolti hanno trovato ulteriori riscontri. L’esame dei dispositivi elettronici e degli account riconducibili all’indagato ha portato al sequestro di oltre 15.000 file tra immagini e video.

Il materiale ritraeva bambini di età prevalentemente compresa tra i 2 e i 10 anni, coinvolti in gravi episodi di abuso sessuale.

Secondo quanto accertato, il materiale era conservato e condiviso anche tramite applicazioni di messaggistica istantanea e servizi di archiviazione cloud.