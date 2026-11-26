Si sono conosciuti durante il processo per la strage della Costa Concordia, poi sei anni senza sentirsi e il riavvicinamento nel 2023: Angela Cipriano svela come è nata la storia con Francesco Schettino.

Dopo aver seguito da vicino il processo per il naufragio della Costa Concordia, partecipando a 72 udienze, Angela Cipriano ha costruito con Francesco Schettino un rapporto che negli anni si è trasformato in una relazione sentimentale. A distanza di tempo, la donna ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la loro storia, nata nel 2023 e vissuta finora lontano dai riflettori.

Oggi, dopo l’uscita dell’ex comandante dal carcere di Rebibbia, la coppia si prepara ad affrontare una nuova fase della propria vita.

“Sono la compagna di Schettino”, il fidanzamento mentre era a Rebibbia: chi è Angela Cipriano

All’epoca era una laureanda in Scienze politiche e stava preparando una tesi sul modo in cui i mezzi di informazione, in particolare Il Tirreno, avevano raccontato la tragedia del Giglio, nella quale persero la vita 32 persone.

Da quell’esperienza sono nati prima un lavoro di ricerca e successivamente il libro Le voci della Concordia, pubblicato nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e premiato al Premio Capalbio. Anni dopo, quella vicenda giudiziaria si è trasformata anche in una storia personale. A raccontarlo è stata la stessa Angela Cipriano, che in un’intervista a Il Tirreno ha confermato pubblicamente la relazione con l’ex comandante: «Sono la compagna di Francesco Schettino».

I due si erano conosciuti nell’ottobre 2013, quando la donna si era presentata in aula per chiedergli un’intervista da inserire nella propria tesi. Il primo approccio, però, non ebbe l’esito sperato: Schettino rifiutò la richiesta, nonostante la relatrice le avesse detto: «Se mi porti a casa anche l’intervista a Schettino chiedo la lode!». Il riconoscimento arrivò comunque. In seguito, ottenuto l’accredito stampa per seguire il procedimento in vista della pubblicazione di un libro, Cipriano ebbe modo di incontrarlo nuovamente. Nel corso delle udienze nacque un rapporto cordiale, ma privo di confidenza: «Ci chiamavamo “comandante” e “dottoressa”», ha ricordato. La donna seguì l’intero processo fino alla sentenza di primo grado dell’11 febbraio 2015, che condannò l’ex comandante a 16 anni e un mese di reclusione.

Angela Cipriano e Schettino, la storia iniziata a ottobre 2023 durante un permesso premio

Dopo l’ingresso di Schettino nel carcere di Rebibbia, avvenuto il 12 maggio 2017, giorno del compleanno di Angela, i rapporti si interruppero per sei anni. In quell’occasione lei gli aveva inviato un messaggio: «Mi dispiace». La risposta dell’uomo era arrivata poco prima di consegnare il cellulare all’ingresso della struttura: «Ho fiducia nella giustizia». Cipriano aveva tentato successivamente di ricontattarlo attraverso una mail, senza però ricevere risposta. Il dialogo riprese nel maggio 2023, quando Schettino apprese della morte di Giuseppe Cipriano, cugino della donna e colonnello dell’Aeronautica militare, deceduto il 7 marzo dello stesso anno in un incidente aereo a Guidonia, all’età di 48 anni. Fu lui a telefonarle per esprimerle le condoglianze. Da quel momento i contatti diventarono frequenti: «Ci chiamavamo due volte a settimana e grazie al servizio mail ci scrivevamo ogni giorno».

Nell’ottobre 2023 Angela lo raggiunse a Meta di Sorrento durante un permesso premio e da quell’incontro iniziò la loro relazione, mantenuta fino a oggi lontana dall’attenzione pubblica. Come ha raccontato anche nell’intervista a La Stampa, gli incontri durante la detenzione erano legati ai permessi, che duravano sei o sette giorni e venivano concessi mediamente ogni 45 giorni, nel rispetto delle prescrizioni. La donna ha spiegato che il rapporto è nato in uno dei momenti più difficili della sua vita, dopo aver perso il padre nel 2017, la madre nel 2021 e il cugino nel 2023: «Francesco è stata la persona che mi è stata più vicina nel mio dolore, nei miei lutti». Lo descrive come «una persona sensibile» e sostiene di aver conosciuto un uomo diverso dall’immagine restituita per anni dai media.

Cipriano è intervenuta anche sulle responsabilità del naufragio, precisando: «Le sue responsabilità sono state accertate. Ma ci siamo dimenticati troppo a lungo che in plancia lui non era da solo e che altri hanno patteggiato». Ha inoltre ricordato il lavoro di ricostruzione svolto per il libro Le voci della Concordia, attraverso centinaia di fotografie scattate da Enzo Russo nella notte della tragedia. Analizzando gli orari e i metadati degli scatti, individuò una sequenza relativa ai 21 minuti delle fasi finali del ribaltamento, dalle 00.07 alle 00.28. Due fotografie furono successivamente acquisite agli atti del processo. La vicenda è tornata recentemente al centro dell’attenzione anche grazie al documentario Netflix Costa Concordia: incubo in mare, diretto da Chiara Messineo.

Intanto, Schettino ha lasciato il carcere dopo oltre nove anni di detenzione e sconterà il resto della pena in affidamento ai servizi sociali. Dal primo dicembre lavorerà per un’agenzia che si occupa di bed & breakfast e case vacanza, mentre resterà a Meta. Angela, invece, tornerà a Grosseto, dove vive suo figlio. «Per scaramanzia non abbiamo fatto nessun progetto», ha dichiarato, aggiungendo: «Francesco starà a Meta, io tornerò a Grosseto dove vive mio figlio, poi tornerò qua da lui».