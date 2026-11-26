Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, si è impegnato a donare a ogni bambino degli Stati Uniti due azioni di SpaceX, l’azienda spaziale e di intelligenza artificiale che dirige. Il valore complessivo del dono è di quasi 18 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato con una serie di messaggi pubblicati su X.

Come saranno assegnate le azioni

Secondo quanto scritto da Musk, ogni bambino riceverà due azioni. Una arriva direttamente dalla società, l’altra dal patrimonio personale del fondatore.

SpaceX aveva già annunciato che avrebbe donato un’azione di nuova emissione delle proprie azioni ordinarie di Classe A a ogni account Trump attualmente attivo. Musk ha a sua volta dichiarato che donerà un numero di azioni pari a quello della società.

Le azioni donate da SpaceX saranno trasferite il mese prossimo. Quelle provenienti dal pacchetto personale di Musk saranno assegnate dopo la scadenza del periodo di vincolo sulle sue quote, prevista per. Non sono stati indicati modalità precise per la distribuzione.

Il via libera ai satelliti

Nello stesso periodo, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno approvato il lancio da parte di SpaceX di un milione di satelliti nell’orbita terrestre.

progetto serve a costruire datacenter nello spazio e si tratta della prima approvazione di questo tipo.

Il piano prevede che i satelliti utilizzino la luce solare per alimentarsi. Elaboreranno i dati per l’intelligenza artificiale e invieranno i risultati sulla Terra. Il progetto si chiama Starmind.

La Federal Communications Commission (FCC) ha dichiarato che Starmind sosterrà la fiorente economia americana della superintelligenza. L’ente federale è l’autorità che ha dato il via libera.