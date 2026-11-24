Martedì 24 novembre si apre il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e di scambio (Opas) lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), un’operazione dal valore complessivo di 31,4 miliardi di euro. Salvo proroghe, l’adesione si chiuderà alle 17,30 del 22 gennaio e il pagamento del corrispettivo è previsto per il 29 gennaio.

Per ogni azione Mps conferita, l’offerta riconosce 1,25 euro in contanti e 1,664 nuove azioni Intesa Sanpaolo. La componente in contanti è stata alzata nel mese di ottobre del 2,2%.

I termini economici e la campagna agli azionisti

Intesa Sanpaolo ha avviato insieme all’offerta una campagna pubblicitaria rivolta agli azionisti di Mps.

Sui quotidiani il gruppo presenta l’operazione come la creazione di un «leader bancario europeo con solide radici italiane», capace di sostenere la crescita delle imprese, valorizzare il risparmio delle famiglie e rafforzare il legame con i territori.

Il messaggio richiama anche la capacità del gruppo di distribuire valore agli azionisti, con 30,4 miliardi di euro distribuiti nell’ambito del piano d’impresa 2022-2025.

La campagna ricorda inoltre il premio del 15,3% riconosciuto agli azionisti di Mps rispetto ai valori di riferimento indicati nell’offerta.

Il parere del cda di Mps

Il consiglio di amministrazione di Mps ha deliberato all’unanimità un giudizio di congruità sull’offerta, dopo le dimissioni del consigliere Corrado Passera, in dissenso verso l’Opas. Il board ha definito il corrispettivo «congruo» da un punto di vista finanziario, ma ha affermato che non riflette pienamente il valore della banca.

Secondo il cda, il prezzo non tiene conto del «percorso industriale» con Mediobanca, della solidità patrimoniale e delle prospettive del piano. Il premio offerto risulta inferiore alla media delle altre offerte bancarie e al prezzo di Borsa di Mps, con uno sconto di 0,3 miliardi di euro calcolato al 18 novembre scorso.

Il comunicato evidenzia anche i rischi di realizzazione delle sinergie, che il board giudica elevati. Il premio di Intesa rappresenta il 27% delle sinergie, mentre l’operazione comporta il trasferimento del controllo a Ca’ de Sass, destinataria di ulteriori benefici patrimoniali legati al Danish Compromise e ai crediti fiscali di Mps.

Il cda ricorda che il giudizio sull’offerta arriva dopo il voto dell’assemblea dei soci di circa un mese fa, che ha bocciato l’Ops su Banco Bpm. In quella occasione aveva votato a favore solo il 6,47% del 65,85% del capitale presente.

Siena, clienti e dipendenti

Intesa ha ritoccato l’offerta di 800 milioni di euro e ha promesso maggiore attenzione a Siena. Unipol manterrà la sede e il marchio Mps, mentre Intesa prevede un polo tecnologico e una direzione regionale nella città.

Il cda di Mps, pur valutando positivamente le iniziative proposte per Siena, sostiene che contenuti e risorse non siano ancora definiti. Secondo il board, questo impedisce di valutare il futuro ruolo industriale e decisionale della città e gli effetti su clienti, dipendenti e territori.

Il board segnala inoltre il rischio di continuità operativa e commerciale legato alla cessione di metà della rete a Unipol. Il ceo di Intesa, Carlo Messina, in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, si è impegnato personalmente al rispetto degli impegni per Siena e la Toscana.

Il nodo della soglia di adesione

Le adesioni tendono a concentrarsi nella parte finale del periodo, quindi l’esito dell’offerta si dovrebbe chiarire a gennaio. Gli analisti del Santander ritengono che l’accettazione supererà ampiamente il 66,7%, soglia che garantisce il controllo dell’assemblea straordinaria e quindi l’approvazione di una fusione per il delisting.

Superare il 90% permetterebbe invece una revoca del titolo più semplice e rapida. Santander non prevede nuovi rilanci da parte di Intesa, pur osservando che gli azionisti che rimangono in Mps rischiano di ricevere un corrispettivo meno favorevole.