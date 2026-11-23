Il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia scuote i mercati finanziari e riaccende l’attenzione sul colosso americano dei semiconduttori. A meno di due settimane dalle dimissioni, il fondatore riprende tutti i suoi incarichi, mentre Wall Street reagisce con un forte rialzo delle azioni. Restano però aperti gli accertamenti sulle vicende che avevano portato alla sua uscita di scena.

Nvidia, Jensen Huang rientra ai vertici: il fondatore riprende il comando

Cambio di rotta ai vertici di Nvidia: Jensen Huang riprende il controllo della società che ha fondato, dopo una breve parentesi lontano dagli incarichi dirigenziali. Lunedì 23 novembre il consiglio di amministrazione ha formalizzato il suo ritorno, affidandogli nuovamente la presidenza, la direzione esecutiva e un posto all’interno del board.

Il provvedimento è diventato operativo immediatamente ed è arrivato a meno di quindici giorni dall’uscita di scena del manager, legata a una controversia sulla sua vita personale e alle conseguenti preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La scelta è maturata al termine di diversi colloqui tra Huang e i componenti del consiglio, che hanno espresso una valutazione positiva sulla sua condotta e sulla possibilità di affidargli nuovamente le responsabilità aziendali.

Nel processo decisionale sono stati considerati anche i riscontri ottenuti attraverso interlocuzioni con alcuni esponenti dell’amministrazione americana. Secondo quanto comunicato dal gruppo, gli elementi raccolti non indicano particolari criticità per la sicurezza del Paese in caso di reintegro. Harvey Jones, presidente del consiglio di amministrazione, ha difeso la scelta, indicando nel fondatore il profilo più adeguato per accompagnare Nvidia nella sua prossima fase di sviluppo e tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Huang ha accolto con soddisfazione la possibilità di tornare al timone dell’azienda, definendo particolarmente significativo assumere nuovamente la guida di una realtà tecnologica di primo piano in un momento di profonda trasformazione industriale. Nel suo intervento ha riconosciuto il sostegno ricevuto dai collaboratori, dagli azionisti e dai familiari.

Sulla questione è arrivato anche il commento di Donald Trump, che ha sostenuto l’importanza del manager per gli interessi americani. Il presidente ha escluso che, sulla base delle informazioni disponibili al governo, il ritorno di Huang possa rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Ha inoltre riferito che il procuratore generale non avrebbe individuato prove di condotte illegali attribuibili al fondatore di Nvidia. Questo non significa, tuttavia, che tutti gli accertamenti siano terminati. Trump ha infatti sollecitato l’azienda a non interrompere le verifiche sul rispetto delle regole statunitensi che disciplinano le esportazioni.

Parallelamente, Nvidia manterrà attivo il gruppo indipendente incaricato di ricostruire quanto accaduto e ha istituito una nuova struttura interna dedicata alla sicurezza nazionale e alla supervisione dei trasferimenti commerciali verso l’estero. È stata inoltre avviata la procedura per individuare un nuovo responsabile della conformità normativa.

Huang torna Ceo di Nvidia dopo lo scandalo: cosa sta succedendo alle azioni?

La notizia del reintegro di Huang ha modificato rapidamente l’andamento del titolo Nvidia, che ha registrato un deciso recupero dopo le pesanti perdite della settimana precedente. All’avvio delle contrattazioni di lunedì 23 novembre, le azioni sono state scambiate a 167,04 dollari, contro i 125,53 dollari dell’ultima seduta, mettendo a segno una variazione positiva del 33,07%. Nel corso della giornata le quotazioni hanno oscillato tra un massimo di 167,17 dollari e un minimo di 158,15 dollari. Alle 15:37 italiane il valore si attestava a 161,90 dollari. La reazione degli investitori segue la brusca flessione di venerdì 20 novembre, quando il gruppo aveva lasciato sul terreno il 14,01%, raggiungendo una valutazione che non si vedeva da circa un anno e mezzo.

Con il recupero delle quotazioni, il valore complessivo di mercato di Nvidia è tornato a sfiorare i 3.900 miliardi di dollari, stando ai dati di Google Finance raccolti nelle prime ore di contrattazione. Le conseguenze si sono riflesse anche sui listini europei: il mercato di Londra ha registrato un progresso dello 0,8%, quello di Parigi dell’1,08% e Francoforte dell’1,49%. Dopo un avvio in difficoltà, anche Milano ha cambiato direzione, tornando in territorio positivo. Tra le società più ricercate dagli investitori a Piazza Affari figurano Technoprobe, in crescita del 10%, STMicroelectronics (+8,91%) e Prysmian (+7,11%). Segno più anche per Intesa Sanpaolo, Mps, Lottomatica e Fincantieri.