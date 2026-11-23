(Adnkronos) - Si rinnova e si amplia C'è da fare SafeTeen Roma, l'iniziativa dedicata alla salute mentale degli adolescenti promossa da C'è da fare (Cdf) Ets, l'associazione fondata e presieduta da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma...

(Adnkronos) – Si rinnova e si amplia C’è da fare SafeTeen Roma, l’iniziativa dedicata alla salute mentale degli adolescenti promossa da C’è da fare (Cdf) Ets, l’associazione fondata e presieduta da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Dopo l’avvio nel maggio 2025, il progetto prosegue per una nuova annualità, interamente sostenuta da UniCredit attraverso il Fondo carta etica, che rende possibile il rinnovo e il potenziamento degli interventi.

La nuova annualità – informa una nota – introduce percorsi terapeutici a media intensità per garantire continuità alle cure e uno spazio dedicato alla gestione delle crisi, rafforzando il sostegno agli adolescenti in condizioni di grave sofferenza psicologica e psichiatrica, tra cui ritiro sociale severo, comportamenti autolesivi e rischio suicidario, e alle loro famiglie. Il rinnovo del progetto e i risultati del primo anno sono stati presentati oggi a Roma, presso la Sala Minerva del Palazzo De Carolis di UniCredit, alla presenza dei rappresentanti delle tre realtà coinvolte, nel corso di una conferenza stampa moderata da Cristina Fantoni, giornalista di La7, che da tempo sostiene C’è da fare Ets partecipando alle iniziative dell’associazione.

Cdf SafeTeen Roma, secondo progetto SafeTeen avviato dall’associazione dopo quello sviluppato con l’ospedale Niguarda di Milano, prevede percorsi terapeutici ambulatoriali ad alta intensità rivolti ad adolescenti tra i 12 e i 17 anni per i quali l’assistenza ordinaria non risulta sufficiente.

Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione del rischio suicidario e alla presa in carico tempestiva di situazioni cliniche complesse, grazie a un approccio multidisciplinare che integra valutazioni neuropsichiatriche, psicoterapia individuale e familiare, interventi di gruppo e sostegno alla genitorialità. Con il rinnovo vengono introdotti anche percorsi a media intensità, pensati per accompagnare gli adolescenti che hanno concluso il trattamento intensivo ma necessitano di un ulteriore sostegno prima del passaggio all’assistenza ordinaria.

L’obiettivo è consolidare i progressi raggiunti, prevenire eventuali ricadute e favorire il recupero dell’autonomia e delle relazioni sociali e familiari. A questo si aggiunge uno spazio strutturato per la gestione delle crisi, con il coinvolgimento di un neuropsichiatra infantile per offrire supporto tempestivo alle famiglie nei momenti di maggiore difficoltà. L’importanza di rafforzare i percorsi di cura emerge anche dall’esperienza clinica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove, negli ultimi anni, è cresciuto sensibilmente il numero delle consulenze psichiatriche in Pronto soccorso.

“Quello a cui stiamo assistendo non è soltanto un aumento del disagio psicologico, ma soprattutto un aggravamento delle situazioni di emergenza”, spiega Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile e responsabile dell’Uoc di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambino Gesù. “Nel nostro ospedale – riferisce – siamo passati da circa 3 consulenze psichiatriche a settimana in Pronto soccorso nel 2012 a quasi 5 al giorno nel 2025. Di fronte a situazioni di sofferenza sempre più gravi, servono interventi tempestivi e percorsi di cura strutturati, capaci di sostenere non soltanto gli adolescenti, ma anche le loro famiglie”.

Il rinnovo del progetto si fonda sui risultati positivi registrati durante la prima annualità, conclusa nel maggio 2026. Il monitoraggio clinico condotto dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù – riporta la nota – ha evidenziato una riduzione dei comportamenti autolesivi e dell’ideazione suicidaria, accompagnata da miglioramenti nella gestione delle emozioni, nelle relazioni familiari e nella partecipazione alla vita scolastica e sociale. Un dato significativo riguarda anche la continuità delle cure: nessun adolescente ha abbandonato il percorso terapeutico. L’esperienza del primo anno ha inoltre evidenziato la necessità di proseguire il sostegno anche dopo la fase di trattamento più intensiva e di offrire alle famiglie un aiuto tempestivo nei momenti di crisi, esigenze alle quali rispondono le novità introdotte nella seconda annualità. La nuova edizione punta ad ampliare ulteriormente la capacità di risposta di Cdf SafeTeen Roma, con un incremento previsto del 20% della capacità di presa in carico. Il potenziamento consentirà di rafforzare l’offerta terapeutica e garantire complessivamente oltre 1.550 ore annue di attività clinica specialistica a sostegno degli adolescenti e dei familiari.

“Uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dall’inizio è evitare che gli adolescenti e le loro famiglie si trovino soli ad affrontare situazioni di grave sofferenza psicologica, soprattutto quando i percorsi di assistenza ordinaria non sono sufficienti – afferma Kessisoglu – Da Milano a Roma, Cdf SafeTeen è diventato un modello che stiamo portando in diverse realtà sanitarie italiane. La rete nazionale e lo studio multicentrico rappresentano un passo importante per consolidarlo e renderlo sempre più accessibile sul territorio”. Aggiunge Rocchi, vicepresidente e direttrice generale dell’associazione: “I risultati del primo anno di Cdf SafeTeen Roma ci incoraggiano a proseguire in questa direzione, ma hanno anche evidenziato la necessità di garantire continuità alle cure. Dopo aver finanziato l’avvio del progetto, oggi possiamo rinnovarlo e ampliarlo grazie al sostegno di UniCredit, e del loro Fondo carta etica, e alla collaborazione con il Bambino Gesù, offrendo nuove risposte agli adolescenti e alle loro famiglie”.

Il sostegno al progetto si inserisce nell’impegno di UniCredit a favore delle comunità e delle persone più fragili, portato avanti anche attraverso il Fondo carta etica, il programma con cui la banca trasforma l’utilizzo delle proprie carte di credito etiche in un contributo a favore di progetti di solidarietà. Per ogni acquisto effettuato con queste carte, UniCredit destina al Fondo il 2 per mille dell’importo speso, senza costi aggiuntivi per i titolari, sostenendo iniziative promosse da organizzazioni del Terzo settore. In oltre vent’anni di attività, il Fondo carta etica ha generato più di 50 milioni di euro di risorse a favore del Terzo settore, contribuendo alla realizzazione di oltre 1.680 progetti ad alto impatto sociale su tutto il territorio nazionale. Un impegno che, nel caso di Cdf SafeTeen Roma, si traduce nella possibilità di garantire continuità alle cure e ampliare gli interventi a favore degli adolescenti e delle loro famiglie. “Di fronte a situazioni di grave fragilità, non bastano interventi occasionali: servono percorsi di cura strutturati e continuativi, capaci di generare un cambiamento reale – dichiara Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit – È proprio con questa convinzione che abbiamo scelto di sostenere integralmente la seconda annualità di Cdf SafeTeen Roma, garantendo un anno di cure specialistiche e consentendo a medici e psicologi di dedicare il loro tempo ai ragazzi e alle loro famiglie, senza doversi preoccupare della ricerca delle risorse necessarie per dare continuità al progetto. Crediamo in questa iniziativa perché nasce dalla collaborazione con strutture sanitarie di eccellenza, misura i risultati raggiunti e propone un modello replicabile in altri territori. È questo tipo di impatto concreto e duraturo che ricerchiamo nelle iniziative sociali che sosteniamo e che, da oltre vent’anni, promuoviamo attraverso il Fondo carta etica”.

L’esperienza romana – si legge nella nota – si inserisce nella rete nazionale Cdf SafeTeen, sviluppata da C’è da fare Ets a partire dalla collaborazione con l’ospedale Niguarda di Milano e progressivamente estesa ad altre importanti strutture sanitarie italiane. Il coordinamento nazionale, costituito nel marzo 2026, riunisce 6 realtà: l’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano; l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; l’Aou Meyer Irccs di Firenze; l’Ulss 1 Dolomiti di Belluno, l’Istituto Giannina Gaslini di Genova e l’Asl Cn1 di Cuneo. Su queste basi è stato avviato uno studio multicentrico nazionale, finalizzato a valutare i risultati del modello Cdf SafeTeen e la sua applicabilità in contesti sanitari differenti.

“Lo studio multicentrico rappresenta un passaggio importante per consolidare il lavoro avviato nei diversi centri – conclude Maria Pontillo, psicoterapeuta dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù e membro del Comitato tecnico scientifico di C’è da fare Ets – La raccolta e il confronto dei dati clinici ci permetteranno di valutare in modo più approfondito i risultati dei percorsi terapeutici e di individuare gli elementi che rendono il modello efficace e replicabile”.

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