Roma, 23 nov. (askanews) – Intervenire subito e tempestivamente per salvaguardare il settore ceramico. Sono queste le priorità esposte all’evento ‘Costi dell’energia fuori controllo, ETS e concorrenza sleale: come reagire’, convegno promosso da Confindustria Ceramica, in collaborazione con Un-Industria Viterbo. La filiera, più viva che mai, chiede di calmierare le quotazioni fuori controllo del gas naturale e intervenire sul sistema ETS e ETS2.Le parole di Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo: “Il Parlamento europeo in questo si è impegnato tantissimo ed è riuscito a creare un benchmark per il settore della ceramica.

L’importante è mantenere viva la competitività delle imprese e mettere le imprese nelle condizioni di operare al meglio nei territori anche per una questione di coesione territoriale, ma sempre nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale”.Maurizio Tarquini, Direttore Generale di Confindustria, si esprime così: “La concorrenza sleale va ostacolata facendo gli interessi di tutto il Paese e non di quei pochi che oggi magari ci guadagnano lavorando con i cinesi.

Noi dobbiamo fare quadrato: abbiamo dimostrato, anche recentemente a Bruxelles, che quando l’Italia si mette tutta insieme, governo, opposizione, parlamentari, Confindustria e così via è possibile portare a casa i risultati”.Salvaguardare la filiera vuol dire anche contrastare la concorrenza sleale proveniente dalla regione asiatica.L’intervento di Augusto Ciarrocchi, Presidente Confindustria Ceramica: “Noi abbiamo bisogno che l’industria venga messa in primo piano perché dà lavoro, dà benessere, sostiene i territori.

Non possiamo permettere che norme emanate da chi non conosce i settori, in questo caso quello delle ceramiche, lo penalizzino oltremodo”. Energia a costi accessibili, regole europee più equilibrate e strumenti efficaci contro la concorrenza sleale: da queste risposte dipende il futuro di una filiera strategica per il territorio e per il Made in Italy.