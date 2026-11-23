Milano, 23 nov. (askanews) – “Non ci sono elementi oggi per dire se la procura di Caltanissetta fa bene a indagare. Potrebbe avere avuto elementi che la obbligano a indagare oppure no”. In ogni caso “non possiamo dare addosso a De Gennaro così come non possiamo dare addosso alla Procura di Caltanissetta”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato a Italia Direzione Nord.”Prima di dare addosso a una persona ci vuole una condanna definitiva.

Questo lo dice la Costituzione”, ha spiegato La Russa parlando del suicidio dell’ex capo della Polizia, esprimendo scetticismo anche su chi attacca la Procura di Caltanissetta “per reazione, senza conoscere le carte. Ho grande stima di De Gennaro ma non conosco le carte”, ha osservato la seconda carica dello Stato rimarcando che “negli obblighi morali di un servitore dello Stato ci sono tante sfumature”.