Mosca, 23 nov. (askanews) – La Russia mette in guardia da crescenti tensioni nel Mar Baltico, dopo l’attacco nel fine settimana compiuto da un drone contro una nave da carico russa, azione che, secondo la Finlandia, è da attribuire all’Ucraina.”L’espansione dell’attività terroristica nella regione baltica è, a tutti gli effetti, una tendenza molto pericolosa.

Ne siamo consapevoli. Senza dubbio, anche tutti i paesi che si affacciano sul Mar Baltico sono preoccupati”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, preferendo invece non commentare gli attacchi contro imbarcazioni russe al largo delle coste libiche, rivendicati dall’Ucraina.”È una situazione molto pericolosa. È evidente che ciò sta portando a un’escalation delle tensioni nella regione.

Ci auguriamo che gli Stati baltici esercitino in qualche modo la loro influenza sul regime di Kiev per metterlo in guardia dal proseguire con tali pericolose pratiche terroristiche”.