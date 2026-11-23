Sondaggio-Ghisleri, numeri importanti per il governo Meloni, con l’80% dei cittadini italiani favorevole alla norma che vede il divieto dei social network ai minori di 13 anni. I dettagli.

“L’80% a favore”, sondaggio-Ghisleri: colpo per il governo Meloni

Come emerge dal sondaggio di Only Numbers, l’istituto di sondaggi e analisi demoscopiche fondato e guidato da Alessandra Ghisleri, la stretta sui cui sta lavorando il governo Meloni, ovvero niente social network prima dei 13 anni, account consentiti dai 13 ai 16 solo se collegati a quelli di un genitore, e iscrizione autonoma solo a 16 anni, incontra il consenso degli italiano, come si legge su La Stampa.

L’80% dei cittadini sarebbe infatti favorevole al divieto di accesso ai social per gli under 13. Per l’esattezza, tra gli over 65 il consenso raggiunge il 90,6%, mentre tra i 18 e i 24 anni il 55,2% si dichiara contrario alla misura. Per quanto riguarda l’obbligo di collegare l’account dei ragazzi tra i 13 e i 16 anni a quello dei genitori i favorevoli sono il 76,9%.

Sondaggio-Ghisleri: la misura sui social servirà davvero?

Come abbiamo visto, l’80% dei cittadini è favorevole alla norma su cui sta lavorando il governo di vietare i social ai minori di 13 anni. Il consenso alle restrizioni, però, non vuole necessariamente dire che gli italiani considerino il divieto una soluzione al disagio adolescenziale.

Anzi, quando gli viee chiesto se queste misure possano favorire nuove forme di aggregazione e socialità, il 41,4% ritiene l’impatto sarà limitato, mentre solo il 35,2% crede che possa funzionare. Tra le alternative indicate abbiamo: il 23,6% crede sia bene puntare su una maggiore partecipazione educativa dei genitori. Il 15,1% sullo sport accessibile a tutti, il 13,7% sugli spazi di aggregazione, il 13,4% sulle attività extrascolastiche organizzate dalle scuole. Infine il volontariato e l’educazione civica sono al 9,5%, l’educazione digitale al 7,8%, le attività culturali e artistiche al 5,8%.