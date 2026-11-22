Marcare con sostanze coloranti o altri traccianti chi si rende protagonista di aggressioni, danneggiamenti o violenze durante una manifestazione, per poterlo identificare anche dopo la fine del corteo. È una delle proposte avanzate da Fratelli d’Italia attraverso un emendamento alla legge di Bilancio, firmato da Alessandro Urzì, che prevede una sperimentazione da parte della Polizia di Stato nel 2027, con uno stanziamento di 150mila euro.

L’obiettivo è consentire alle forze dell’ordine di riconoscere successivamente le persone coinvolte in episodi violenti, anche quando non è possibile procedere all’identificazione nell’immediatezza dei fatti. La proposta riguarda l’utilizzo di dispositivi capaci di lasciare un segno persistente attraverso sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi.

L’emendamento, tuttavia, è ancora all’esame del Parlamento e dovrà essere approvato per poter diventare operativo.

Nel frattempo, altre proposte presentate da Fratelli d’Italia nell’ambito del decreto Sicurezza stanno alimentando il confronto politico, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni studentesche, le occupazioni scolastiche e le conseguenze per chi viene indagato per reati commessi durante proteste e cortei.

Manovra, Fdi: il sistema dei marcatori colorati

La proposta di Urzì prevede che i dispositivi possano essere utilizzati durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica, in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini.

Non sarebbe quindi sufficiente partecipare a una manifestazione per essere contrassegnati: l’utilizzo dovrebbe riguardare esclusivamente persone per le quali esistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento in aggressioni, danneggiamenti o altre condotte penalmente rilevanti.

Il testo richiama inoltre i principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza, oltre alla tutela dell’incolumità delle persone. Le sostanze e i dispositivi impiegati dovrebbero essere individuati preventivamente sulla base di criteri di sicurezza, non tossicità e non lesività, con particolare attenzione alla salute di chi potrebbe entrare in contatto con il marcatore.

Il segno lasciato sulla persona permetterebbe di procedere all’identificazione anche dopo la conclusione del corteo. L’emendamento richiama, tra gli strumenti previsti dalla normativa vigente, anche l’arresto in flagranza differita, che può essere applicato in determinate circostanze quando l’identificazione e l’intervento immediato non sono possibili.

La presenza del marcatore, tuttavia, non costituirebbe automaticamente una prova di colpevolezza né comporterebbe necessariamente un arresto: resterebbe indispensabile verificare le singole condotte e la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

Gli altri emendamenti di FdI e le critiche delle opposizioni

La proposta sui marcatori si inserisce in un pacchetto più ampio di modifiche al decreto Sicurezza presentate da Fratelli d’Italia. Tra queste figurano anche gli emendamenti depositati da Andrea Delmastro, che prevedono la sospensione di borse di studio, contributi e altri benefici economici per chi è sottoposto a indagini preliminari per determinati reati commessi durante manifestazioni, proteste o occupazioni.

La sospensione potrebbe durare fino alla conclusione del procedimento penale, mentre in caso di condanna sarebbe prevista la revoca del beneficio. Un’altra proposta riguarda la responsabilità degli organizzatori delle occupazioni scolastiche per i danni provocati a persone o cose da parte dei partecipanti, salvo che dimostrino di aver adottato tutte le misure necessarie per impedirli.

Le proposte hanno provocato dure reazioni da parte delle opposizioni. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha definito la misura sul dissenso giovanile “delirante“, sostenendo che il governo affronti le proteste come un problema da colpire anziché come una realtà con cui confrontarsi.

Anche Giuseppe Conte ha criticato gli emendamenti, definendo “grottesco” il fatto che a proporli sia Delmastro. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, ha invece accusato l’ex sottosegretario di essere “garantista con sé stesso e forcaiolo con gli studenti“, richiamando la condanna in Appello a otto mesi per rivelazione del segreto d’ufficio nel caso Cospito.

Il confronto sulle nuove misure di sicurezza si sposta quindi in Parlamento, dove gli emendamenti dovranno essere valutati prima di un’eventuale approvazione definitiva.