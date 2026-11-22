Dopo quasi dodici anni e mezzo dietro le sbarre, Massimo Bossetti lascia ogni mattina il carcere di Bollate per recarsi al lavoro. Condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha vissuto con emozione i primi momenti fuori dall’istituto penitenziario, mostrando tutto il suo disorientamento davanti a un mondo profondamente cambiato.

A raccontare la scena è stato il suo avvocato Claudio Salvagni, che ha svelato anche le nuove iniziative della difesa per ottenere la revisione del processo.

Massimo Bossetti esce dal carcere di Bollate per lavorare: «Mi tremano le gambe», il racconto del primo giorno fuori

Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è stato ammesso al lavoro esterno e da alcuni giorni può lasciare la casa di reclusione di Bollate, nel Milanese, per raggiungere un’azienda specializzata in coibentazione termoacustica nell’hinterland.

Ogni mattina si sposta in automobile verso il nuovo posto di lavoro, dove rimane alcune ore, prima di fare ritorno nell’istituto penitenziario intorno a mezzogiorno. A ricostruire le emozioni del primo giorno fuori dalle mura carcerarie è stato il suo avvocato Claudio Salvagni, che assiste Bossetti insieme al collega Paolo Camporini.

Intervistato da Il Giorno, il legale ha chiarito che l’iniziativa non sarebbe partita dal suo assistito: «Il lavoro esterno non è stato chiesto da Bossetti.

È venuto tutto dal carcere». Salvagni ha anche raccontato di averlo aspettato all’uscita per fargli una sorpresa. Appena oltrepassato il cancello, l’uomo avrebbe rivolto lo sguardo verso l’alto, osservando il cielo e guardandosi intorno, come se cercasse di riconoscere un ambiente profondamente cambiato durante gli anni di detenzione. Le prime parole rivolte al difensore sarebbero state: «Mi tremano le gambe. Non mi pare possibile».

Lo stupore di Massimo Bossetti davanti alle nuove tecnologie: dallo smartphone a WhatsApp

Ad accompagnare Bossetti in auto c’era il figlio Nicolas. Durante il tragitto, l’accensione improvvisa dell’autoradio lo avrebbe colto di sorpresa: «Ma come faccio a fermarlo?». Ancora più insolito l’incontro con lo smartphone lasciatogli dal figlio. Dopo oltre dodici anni lontano dalla tecnologia, non sapeva riconoscerlo e avrebbe chiesto: «E questo cos’è?». L’avvocato Salvagni gli ha quindi spiegato come utilizzare il dispositivo e WhatsApp, applicazione che Bossetti non conosceva. Un episodio che il difensore ha descritto con un’immagine particolarmente significativa: «Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di dodici anni».

Parallelamente alla possibilità di trascorrere alcune ore fuori dal carcere, resta aperta la battaglia giudiziaria della difesa. Salvagni e Camporini intendono infatti proseguire il percorso per ottenere la revisione del processo, dopo che il 5 ottobre il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di nuovi accertamenti sui reperti. Al centro delle contestazioni dei legali e del consulente Marzio Capra ci sono le 54 provette contenenti materiale genetico, che secondo la loro ricostruzione sarebbe ormai deteriorato, oltre alla provenienza del profilo genetico attribuito a «Ignoto 1». Particolare attenzione viene riservata al campione 31G20 e alla successione temporale delle operazioni effettuate su di esso. «Noi diciamo che il reperto 31G20 è stato consumato nell’esame e per questa ragione sarebbe stato impossibile fotografarlo in un secondo tempo, come invece è avvenuto. Parlano gli orari», sostiene Salvagni. La difesa continua inoltre a sollevare interrogativi su quanto accaduto nella palestra di Brembate di Sopra e sulle piste alternative che, a suo giudizio, non sarebbero state adeguatamente approfondite. Il legale ha infine affidato le proprie aspettative a un appello: «Nessuna, se non quella che qualcuno risponda alla propria coscienza e parli».