Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della 13enne, è stato ospite di Francesca Fagnani: ecco cosa ha detto.

Questa sera, come sempre su Rai 2, andrà in onda la puntata di “Belve Crime” in cui tra gli ospiti c’è Massimo Bossetti, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio a Brembate di Sopra.

Belve Crime, confessione shock di Massimo Bossetti: “Il mio DNA sugli slip di Yara Gambirasio? Non so come ci sia finito”

L’intervista è stata registrata nel carcere di Bollate, dove Massimo Bossetti sta scontando la pena all’ergastolo per aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio a Brembate di Sopra. L’ex muratore di Mapello è quindi uno degli ospiti di Francesca Fagnani a “Belve Crime“, puntata che andrà in onda questa sera su Rai 2. Tra le anticipazioni di quello che vedremo stasera, abbiamo la conduttrice che chiede a Bossetti del DNA: “Ma il suo DNA, come ci è finito sugli slip di Yara?” Ecco come ha risposto l’uomo: “è quello che vorrei capire anche io.” Bossetti, ricordiamolo, continua a dichiararsi innocente.

Bossetti a Belve Crime: “Il DNA mitocondriale non c’era”

Nel corso dell’intervista a “Belve Crime” di Massimo Bossetti, la conduttrice Francesca Fagnani si è concentrata su un particolare tipo di DNA, quello nucleare che è “l’unico che evidenzia l’identità di una persona“. Bossetti ha risposto così: “il DNA nucleare che normalmente si dovrebbe disperdere in poche settimane invece era ancora presente. Il DNA mitocondriale, che è risaputo da tutti non si può disperdere, non c’era.” L’intervista, come detto, andrà in onda questa sera su Rai 2 a “Belve Crime“.