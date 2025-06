La stagione di Belve Crime, spin-off del celebre format ideato e condotto da Francesca Fagnani, si apre con un’intervista destinata a far rumore: per la prima volta, Massimo Bossetti – condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio – accetta di raccontare la sua versione dei fatti davanti alle telecamere. Un incontro intenso, controverso e ricco di tensione, che punta a scavare nel lato più oscuro della cronaca italiana.

Le anticipazioni sulla prima puntata di Belve Crime: quando va in onda

Il debutto di Belve Crime è ormai imminente. L’appuntamento è fissato per martedì 10 giugno in prima serata su Rai 2, con inizio previsto alle 21:20. Come per la versione originale del format, anche questa nuova declinazione andrà in onda in fascia prime time, nonostante la delicatezza e la complessità dei temi trattati.

Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti: le anticipazioni sulla prima puntata di Belve Crime

Per la prima volta, Bossetti ha deciso di rompere il silenzio e offrire la sua versione dei fatti riguardanti il delitto di Yara Gambirasio, per cui sta scontando una condanna all’ergastolo nel carcere di Bollate.

Il confronto con Francesca Fagnani si svolge all’interno della struttura penitenziaria. Difficile, però, immaginare che le sue dichiarazioni possano riaprire il procedimento giudiziario: la vicenda legata al DNA appare ormai cristallizzata, nonostante il recente rifiuto di procedere con nuove analisi.

I nomi degli altri protagonisti verranno svelati a breve. Ogni intervista sarà preceduta da un intervento di Stefano Nazzi, volto di Indagini, che offrirà un riepilogo del caso di cronaca – tra omicidi irrisolti e vicende giudiziarie complesse – al centro della puntata.