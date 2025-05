“Ecco come pratico il s****”, la confessione di Raz Degan a Belve

Raz Degan si apre con Francesca Fagnani nella puntata di ‘Belve’ in onda domani in prima serata su Rai2. Un racconto choc che lascia il segno.

Nella prossima puntata di Belve, Raz Degan si lascia andare a una confessione intensa e inaspettata davanti a Francesca Fagnani. Tra verità nascoste e momenti di grande emozione, l’attore e modello israeliano rompe il silenzio su aspetti della sua vita mai raccontati prima. Un racconto sincero e toccante che promette di sorprendere il pubblico e di svelare un lato inedito del personaggio pubblico che tutti conosciamo.

Raz Degan e il racconto sul blitz antidroga

Incalzato dalle domande di Francesca Fagnani, Raz Degan ha parlato per la prima volta del blitz antidroga delle forze dell’ordine che lo sorpresero insieme a Paola Barale durante una vacanza all’Isola d’Elba, con conseguente sequestro di sostanze. La giornalista ha ricordato che entrambi sono stati assolti da quella vicenda. L’attore ha definito l’episodio un’invenzione, spiegando che «era tutto finto» e che la vera “belva” era la macchina mediatica che si era scatenata contro di loro.

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, Raz Degan affronta anche il tema del suo rapporto con le sostanze psicotrope, ammettendo di usare l’ayahuasca. Spiega che non si tratta di una droga comune, ma di un allucinogeno in grado di regalare esperienze sia illuminanti sia difficili, e che per lui rappresenta una fonte di grande beneficio.

Raz Degan e l’amore interrotto con Paola Barale

Raz Degan confida a Fagnani che non vede la sua relazione con Paola Barale come un insuccesso:

“Quanta popolarità abbiamo avuto e quanti bastoni tra le ruote ci hanno messo: non lo definisco un fallimento il nostro rapporto. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di più profondo di un tradimento”.

La storia d’amore tra Raz Degan e Paola Barale è stata una delle più seguite e discusse nel mondo dello spettacolo italiano. Un legame intenso e passionale, che ha attraversato alti e bassi ma che entrambi hanno sempre ricordato con affetto e rispetto. Nonostante la fine della loro relazione, Degan continua a parlare di quel periodo senza rimpianti, riconoscendo l’importanza di quella esperienza nella sua vita personale e professionale.

“Ecco come pratico il s****”, la confessione di Raz Degan a Belve

L’attore di origini israeliane ha inoltre affrontato con Fagnani aspetti legati alla sua vita sentimentale e privata, spiegando di aver praticato il brahmachari, una disciplina che consiste nel mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali. Alla domanda della conduttrice che gli chiedeva se ciò significasse astenersi dal s****, ha chiarito che si può avere rapporti ma senza e****e, una pratica che segue da oltre vent’anni.

Di fronte all’imbarazzo della conduttrice, ha aggiunto che in questo modo è possibile mantenere l’energia a lungo, come una batteria che non si esaurisce.

Belve sarà trasmesso domani su Rai 2, con inizio in prima serata alle 21:20. La puntata sarà inoltre disponibile in diretta streaming e on demand su RaiPlay, accessibile sia tramite l’app che dal sito ufficiale.