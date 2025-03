Paola Barale in lutto per la morte della madre, Carla Morra, a 85 anni. La conduttrice ha condiviso il suo dolore sui social.

Paola Barale ha perso la madre, Carla Morra, scomparsa a 85 anni dopo una lunga malattia. Conosciuta e rispettata a Fossano, dove viveva, Carla era sarta e ha vissuto una vita dedicandosi alla famiglia. La conduttrice ha condiviso il lutto su Instagram con un video che le ritrae insieme.

Lutto per Paola Barale: è morta la mamma Carla Morra

“Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita . Però a me piace ricordarti anche così… Quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le p****). Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Si forse 3 mesi con me sarebbero stati un po’ pesi. Buon viaggio mammina”, ha scritto la showgirl sul suo profilo.

La madre di Paola Barale, Carla Morra, si è spenta il 1° marzo nella casa di riposo Sant’Anna, proprio nel giorno in cui la famiglia si era riunita per celebrare un compleanno. Nata il 29 febbraio, festeggiava il suo compleanno il giorno successivo negli anni non bisestili. Oltre a Paola, lascia il marito Meco, le figlie Gabri e Nicoletta, e i nipoti Matteo, Marco ed Eve.

I messaggi di vicinanza per Paola Barale

Sono arrivati numerosi messaggi da parte dei fan, che non hanno mancato di esprimere affetto e supporto a Paola Barale. La conduttrice è molto presente sui social, dove condivide frequentemente momenti della sua vita quotidiana e della sua carriera.

Sotto il post pubblicato, stati tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza: “Ti abbraccio forte“, ha scritto il giornalista Alberto Matano.