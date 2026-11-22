Morto durante una battuta di caccia: chi era la vittima e le prime ipotesi

Morto durante una battuta di caccia: chi era la vittima e le prime ipotesi

Tragedia durante una battuta di caccia nel Reggino: Pasquale Racesi, 56 anni, è morto nelle campagne di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina, dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile. Gli investigatori ipotizzano uno sparo accidentale partito dall’arma di un altro cacciatore, ma la dinamica resta da chiarire.

Il cordoglio di Varapodio, annullato il concerto per i trent’anni del Comune

La scomparsa di Pasquale Racesi ha profondamente colpito Varapodio, il paese del Reggino al quale era legato per le sue origini. La notizia della morte improvvisa ha gettato la comunità nello sconforto, come raccontato anche dal sindaco Orlando Fazzolari, che, intervenendo ai microfoni di Graziano Tomarchio, ha descritto il clima di dolore con queste parole: «Un paese sprofondato nella totale disperazione».

In segno di rispetto per la vittima e di vicinanza ai suoi familiari, l’amministrazione comunale ha scelto di cancellare il concerto di musica leggera in programma nella serata, inizialmente inserito nel calendario degli appuntamenti per celebrare i trent’anni del Comune. Una decisione che ha trasformato una giornata di festa in un momento di raccoglimento per l’intera cittadinanza.

Cacciatore di 56 anni muore durante una battuta: si indaga sul colpo partito dal fucile di un altro partecipante

Tragedia nelle campagne di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina, nel Reggino, dove nel pomeriggio di venerdì 21 novembre ha perso la vita Pasquale Racesi, 56 anni, originario di Varapodio. L’uomo stava prendendo parte a una battuta di caccia quando, per cause ancora da chiarire, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco e si è accasciato al suolo. Tra le prime ipotesi formulate dagli investigatori c’è quella di uno sparo partito involontariamente dal fucile di un altro componente del gruppo. Una ricostruzione che, tuttavia, non è stata ancora confermata e sulla quale sono in corso ulteriori verifiche.

La Procura di Palmi ha avviato le indagini per fare luce sulla morte del 56enne. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e riscontri utili a ricostruire le fasi dell’incidente e a stabilire se vi siano eventuali responsabilità. Saranno soprattutto i racconti delle persone presenti durante la battuta a contribuire alla ricostruzione dei fatti. Al momento, infatti, non è stata ancora definita con certezza la dinamica dell’accaduto.