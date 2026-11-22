Ad Antalya, in Turchia, la COP31 ha chiuso i battenti domenica 22 novembre 2026 lasciando il mondo senza un accordo politico sulla lotta al riscaldamento globale. Dopo due settimane di intense negoziazioni e uno sforamento dei tempi previsti di oltre 48 ore, il summit è precipitato in un caotico epilogo. I governi hanno fallito nel raggiungere un’intesa vincolante, tornando a casa con solo una manciata di accordi tecnici e nessun piano concreto per allontanare il pianeta dal baratro climatico.

Lo stallo sui combustibili fossili e il nodo dell’elettrificazione

Il cuore del conflitto risiedeva nella futura direzione energetica globale. Una coalizione guidata dall’Unione Europea e dagli stati insulari, forte di 130 nazioni, pretendeva che il testo finale includesse un riferimento esplicito all’impegno triennale per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Questa richiesta è stata respinta con fermezza dalle potenze petrolifere, per le quali anche solo riconfermare quell’accordo rappresentava una linea rossa invalicabile.

Un ulteriore punto di rottura riguardava le tecnologie di cattura del carbonio, inserite nelle bozze precedenti su un piano di parità con le fonti rinnovabili. L’anti-fossili coalition ha chiesto la cancellazione di questi passaggi, accusandoli di favorire gli interessi di Riyadh e prolungare l’uso di petrolio e gas.

Mohammad Ayoub, negoziatore dell’Arabia Saudita, ha replicato con durezza: “We cannot reconcile a position that stated so publicly that we need to keep 1.5 degrees within reach, and yet called carbon capture, utilization, and storage technologies greenwashing”.

Accuse al sistema del consenso e uscita di scena turca

La sessione plenaria finale ha visto l’Europa, il Regno Unito, la Norvegia e diverse nazioni latinoamericane e africane rifiutare il testo proposto dalla presidenza turco-australiana. Darragh O’Brien, ministro irlandese per il Clima, ha parlato a nome dell’UE, sottolineando l’impossibilità di accettare decisioni che ignorino la scienza o non menzionino i fossili come causa principale del cambiamento climatico.

Di fronte al muro contro muro, il ministro turco Murat Kurum, presidente della conferenza, ha dovuto ammettere la sconfitta, abbandonando l’aula poco dopo. Il fallimento ha riacceso le critiche verso la struttura stessa delle conferenze ONU. Juan Carlos Navarro, ministro panamense, aveva già avvertito nei giorni precedenti: “This ridiculous system of having absolute consensus… is a recipe for disaster”, aggiungendo che le COP sono diventate “a laughing stock”.

Le dichiarazioni ufficiali e la realtà politica

Nonostante l’assenza di un’intesa politica, Simon Stiell, capo del clima delle Nazioni Unite, ha tentato di salvare la faccia parlando di “real progress” nell’agenda dell’azione, pur riconoscendo la delusione generale. Chris Bowen, ministro australiano, ha descritto l’ambiente geopolitico come il più complicato della memoria recente, aggravato dall’impatto crescente della crisi climatica.

La dinamica del summit è stata influenzata anche dall’assenza degli Stati Uniti, ritiratisi sotto la presidenza Trump, e dalle tensioni internazionali dovute alle guerre in Iran e Ucraina. Mentre alcuni delegati cercavano di minimizzare il danno citando gli accordi tecnici laterali, la realtà rimane quella di una comunità internazionale incapace di tradurre le allerte scientifiche in azioni concrete, Leaving Antalya senza risposte chiare su come riportare il surriscaldamento globale entro i limiti sicuri.