(Adnkronos) - Luci a San Siro per il Milan. Oggi, domenica 22 novembre, i rossoneri affrontano il Frosinone - in diretta tv e streaming - nella 12esima giornata di Serie A. Nell'ultima giornata di campionato, prima della sosta per le Nazionali, la squadra di Amorim aveva battuto il Genoa 2-1 a Mara...

(Adnkronos) – Luci a San Siro per il Milan. Oggi, domenica 22 novembre, i rossoneri affrontano il Frosinone – in diretta tv e streaming – nella 12esima giornata di Serie A. Nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le Nazionali, la squadra di Amorim aveva battuto il Genoa 2-1 a Marassi, mentre quella di Alvini era caduta a Cagliari 1-0.

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan sfiderà il Cagliari in trasferta mentre il Frosinone se la vedrà in casa contro il Parma.

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