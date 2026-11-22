(Adnkronos) - Il giorno più atteso è arrivato. Oggi, domenica 22 novembre, si gioca la finale delle Atp Finals 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L'ultimo atto del Torneo dei Maestri sarà visibile in diretta su Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro su Mediaset ...

(Adnkronos) – Il giorno più atteso è arrivato. Oggi, domenica 22 novembre, si gioca la finale delle Atp Finals 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’ultimo atto del Torneo dei Maestri sarà visibile in diretta su Sky Sport (canali Sky Sport

Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro su Mediaset (Italia 1). Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

Si comincia non prima delle 18.

Zverev è già certo di chiudere il 2026 come numero uno del ranking Atp.

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