Il Comune di Bergamo ha avviato un progetto di salute e benessere rivolto a tutti i propri dipendenti. L’iniziativa è promossa dall’ente in collaborazione con la Fondazione Gruppo San Donato ETS e punta a diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e a favorire l’individuazione precoce dei fattori di rischio. Il progetto è stato presentato ai dipendenti la scorsa settimana.

Il programma si inserisce in un’idea di welfare organizzativo, in cui il luogo di lavoro diventa uno spazio di promozione della salute. Il percorso intende facilitare l’accesso a diagnosi e cure, con un modello di attenzione continuativa alla persona e particolare riguardo al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il ruolo della dottoressa Gabriella Moise e i servizi previsti

Responsabile medico del progetto è la dottoressa Gabriella Moise, specialista in Anestesia e Rianimazione e in Scienze dell’Alimentazione, con esperienza anche nel Risk Management clinico. Il suo compito è coordinare il percorso di valutazione e accompagnamento alla salute dei dipendenti. Gli interessati potranno chiedere un appuntamento con lei attraverso il Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli incontri inizieranno dal prossimo mese di gennaio 2027.

Il progetto prevede anche un ambulatorio dedicato sul luogo di lavoro, con un medico disponibile per visite di controllo e orientamento sanitario. Sarà inoltre attivo uno sportello di prossimità per informazione e orientamento, utile a intercettare segnali di rischio e a raccordarsi con il medico competente, il medico di medicina generale e gli specialisti di riferimento.

Approfondimenti diagnostici e monitoraggio trimestrale

In base alle necessità individuali, il percorso potrà includere approfondimenti diagnostici, esami ematochimici, indagini radiologiche e visite specialistiche, oltre alla promozione delle vaccinazioni raccomandate e degli screening. È prevista la condivisione dei risultati con il partecipante e, quando necessario, il coinvolgimento del medico di medicina generale e del medico competente. Una rivalutazione trimestrale consentirà di monitorare l’andamento del percorso e aggiornare gli interventi in base all’evoluzione delle condizioni di salute.

Le dichiarazioni dell’amministrazione e della Fondazione

L’assessore ai Lavori pubblici con delega alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, Ferruccio Rota, ha spiegato che il progetto risponde a un’esigenza espressa dagli stessi dipendenti, in un’organizzazione che conta oltre 800 lavoratrici e lavoratori. L’assessora alla Salute Marcella Messina ha sottolineato il legame tra benessere dei dipendenti e qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per la Fondazione, il consigliere Nicola Grigoletto ha indicato nella diagnosi precoce il modo più concreto per costruire salute nel tempo.