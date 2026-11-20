Un asilo nido milanese aveva garantito la disponibilità ad esercitare la propria funzione anche per il prossimo anno e le famiglie si sono portate avanti con il pagamento ma poi è sorto un problema critico che ha cambiato tutto.

Gli asili nido hanno costi di accesso che aumentano sempre più e per le famiglie diventa davvero una missione quasi impossibile riuscire ad avere i soldi per collocarli, spesso quelli comunali sono già pieni ed hanno file di attesa molto lunghe e quindi le famiglie si ritrovano ad appoggiarsi a strutture private che, come come come conseguenza hanno costi di ingresso elevati.

Asilo nido Milano, dopo la chiusura si è chiesto aiuto al comune

La vicenda di un noto asilo nido meneghino che ha subito una chiusura inattesa ha spinto i genitori a rivolgersi anche al comune, per poter aver aiuto nella gestione della situazione, poiché si sono trovati da soli a fronteggiare un vero e proprio guaio senza alcuna assistenza.

Il sindaco Sala ha parlato al giornale Fanpage.it, spiegando che “purtroppo non può intervenire perché si tratta di un asilo privato non convenzionato con il comune“. Il vero problema per i genitori è il rischio di sostenere una seconda volta il pagamento della retta e soprattutto la volontà che il servizio offerto continui senza pause.

L’intervento tempestivo di Sala a parlare della vicenda però non ha cambiato la situazione che si fa sempre più critica sia per i bambini ma soprattutto per i genitori.

Asilo nido Milano, chiude a fine mese dopo che i genitori han pagato per tutto il 2027

Una notizia incredibile arriva da Milano e riguarda un tema tanto caro alle nuove famiglie, ovvero il costo per portarli all’asilo nido.

Con i costi eccessivi che ci sono al giorno d’oggi e la carenza di posti nelle strutture convenzionate con il comune le famiglie sostengono cifre altissime per un servizio che dovrebbe essere garantito.

Tuttavia sarebbero felici di pagare a fronte di una struttura che funziona senza pause, non è il caso di “HelloBaby” asilo nido di Milano che ha annunciato che chiuderà il prossimo 30 novembre, non offrendo una continuità del servizio.

Un padre ha parlato a Fanpage.it, facendo sapere che è scaduto il contratto di locazione ad aprile 2025, come svelato dalla proprietaria, collegata dal Costa Rica, e non è stato più possibile rinnovarlo. Anzi, sono stati fortunati ad avere un prolungamento di 18 mesi. La donna ha fatto sapere di aver provato a cedere la struttura ad una fondazione ma quest’ultima si è vista bloccare l’accensione di un mutuo.

A pagare il prezzo più alto naturalmente i bambini e le famiglie che sono in attesa di possibili novità, si spera prima del 30 novembre, in modo che l’asilo nido continui con una nuova gestione.