Federica Pellegrini è la campionessa italiana di nuoto che conta il maggior numero di vittorie con svariati ori sia ai campionati europei che alle Olimpiadi, in diverse discipline e dopo il ritiro si è concentrata sia in ambito sportivo-politico che imprenditoriale fondando la “Fede Academy” un’accademia dove forma i campioni di nuoto del futuro.

Proprio in questo contesto ha affermato una posizione che ha scatenato polemiche.

Federica Pellegrini e le gare fatte con la febbre, Bassetti infuriato

Federica Pellegrini il 12 ottobre scorso, durante un incontro con nuovi iscritti alla Fede Academy ha parlato dell’importanza della forza mentale anche quando le condizioni fisiche non sono ottimali.

Ha infatti portato un proprio esempio, quando entrò in acqua con 40 gradi di febbre ed una spalla che faceva male, perché quello che le importava era vincere ad ogni costo e in quel contesto ha pesato tantissimo anche la sua forza mentale.

Il video è stato mostrato a Matteo Bassetti, virologo di fama internazionale che non ha appoggiato quanto detto dalla “Divina” perché potrebbe essere visto in modo errato dai giovani.

Naturalmente ha isolato quella parte e non ha preso il contesto globale dell’affermazione ed ha fatto anche riferimento al marito della Pellegrini, Matteo Giunta, che in passato ha contestato i genitori che portano i figli all’asilo con la febbre.

Federica Pellegrini e Matteo Bassetti, lo scontro può arrivare in tribunale

E’ di ieri, 17 novembre, la diffusione pubblica della vicenda, grazie a Selvaggia Lucarelli che ha svelato i dettagli su Substack, per Bassetti la situazione è cambiata sette giorni prima, quando il 10 novembre gli è stata recapitata una lettera, firmata dai legali di Federica Pellegrini e della Fede Academy, che chiedevano di rimuovere quanto pubblicato entro 48 ore e di evitare ulteriori accostamenti a lei ed al marito.

Bassetti non si è fatto assolutamente scalfire, come riporta The Social Post, infatti non ha intenzione di rimuovere le proprie affermazioni dal web. Per il momento siamo in una fase di stallo, entrambi rivendicano i loro diritti: Pellegrini a portare come esempio la propria carriera sportiva, fatta di esperienze vissute; Bassetti invece punta maggiormente sui giovani a non prendere per unico e giusto il messaggio che lega lo sport, il sacrificio e la salute, seppur questo provenga da una campionessa indiscussa.

Ora non resta che vedere come procede la vicenda, se davvero sarà ampliata in un contesto legale o se resterà confinata, si fa per dire, al ring del dibattito pubblico.