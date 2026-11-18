(Adnkronos) - "Il voto del Pd sul ddl contro l’antisemitismo certifica che l’antisemitismo è a sinistra. Questo finalmente oggi è certificato e nessuno può dire: ‘Non sono antisemita’. È un via libera all’antisemitismo, questa è la verità". All’indomani del voto della Camera sul d...

(Adnkronos) – “Il voto del Pd sul ddl contro l’antisemitismo certifica che l’antisemitismo è a sinistra. Questo finalmente oggi è certificato e nessuno può dire: ‘Non sono antisemita’. È un via libera all’antisemitismo, questa è la verità”. All’indomani del voto della Camera sul ddl contro l’antisemitismo, che ha visto il Partito democratico schierarsi contro il provvedimento e ha portato alle dimissioni di Emanuele Fiano dal partito, il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, attacca duramente la posizione dei dem.

“Una cosa è condannare Israele o un governo, ma non voler condannare l’antisemitismo certifica da che parte stanno – dice Meghnagi all’AdnKronos – Questa certificazione ufficiale fa sì che tutta l’Italia capisca dove sta andando la sinistra. E poi la cosa peggiore, inaudita, è votare insieme a Vannacci. Spiegatemi il valore di questo: votare insieme a Vannacci. Io trovo orrendo questo punto”.

Quanto a Fiano, “ha sofferto a lungo in questi anni, perché è indubbio che ha dato tanto al vecchio Pd – osserva – Il Pd di oggi non si può neanche chiamare Pd, perché farlo sarebbe un’offesa al partito di una volta.

Sarebbe come annacquare il vino con dell’acqua marcia. Questo partito non ha niente a che vedere con il Pd: cambino nome. Fiano ha dato l’anima negli anni. La sua è una decisione molto sofferta perché non è facile abbandonare tutto. Ma l’ha fatto, noi gli siamo vicini e capiamo il suo gesto”. Quanto ai partiti che hanno votato a favore del ddl, Meghnagi fa notare: “Dobbiamo ricordarci chi ha votato per il Ddl e noi ringraziamo, oltre ovviamente tutto il centrodestra, anche Renzi, Calenda, Noi Moderati, Marattin.

Insieme a tutto il centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, sono stati anche i voti del centrodestra. E questa è una cosa molto importante. elezioni”.

La destra, secondo Meghnagi, “ha fatto di tutto per arrivare a un accordo anche con gli emendamenti, ma questa legge c’è in 25-26 Stati europei, esiste già”. A suo avviso “non era un voto politico”, ed è questo che “non hanno capito”. Si tratta invece di “un voto per portare la verità, perché la verità è che non è possibile accettare che gli ebrei a Milano vengano continuamente dileggiati, picchiati e scippati, comprese le donne che escono dal supermercato con i bambini. Questo è antisemitismo. Poi, se uno vuole prendersela con Netanyahu, che se la prenda con Netanyahu”. Per il presidente della comunità ebraica milanese “questo gioco politico è una vergogna. Noi chiediamo rispetto dei nostri valori come italiani”. E, aggiunge, “visto che arriviamo alle elezioni, mi auguro che quello che è accaduto sia un esempio per chi votare”.

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