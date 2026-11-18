Sui manifesti elettorali del consigliere comunale Abdullahi Ahmed, esposti in via Verdi a Torino davanti alla scuola secondaria che porta lo stesso nome, sono comparse scritte offensive a sfondo razzista. I cartelloni sono stati imbrattati con un pennarello e il contenuto dei messaggi colpisce la religione e l’appartenenza politica dell’esponente del Partito democratico.

Le scritte sui cartelloni di via Verdi

Su uno dei manifesti, con un pennarello blu, qualcuno ha scritto una frase volgare contro il Pd, definendo Ahmed «maiale islamico nemico dell’Italia». Su altri cartelloni il messaggio è rivolto direttamente al consigliere e ai suoi sostenitori, indicati con l’espressione «zecche rosse». In vari casi il sorriso del consigliere, ritratto nella foto elettorale, è stato cancellato con lo stesso pennarello, mentre su altri manifesti compare la scritta «W l’Italia».

Gli autori non sono stati identificati e non risultano, al momento, denunce o accertamenti specifici.

Un consigliere della Commissione contro il razzismo

Ahmed siede nel Consiglio comunale di Torino tra le file del Partito democratico e fa parte della Commissione speciale per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo. Proprio per questo il contenuto degli attacchi assume un peso particolare, perché riguarda le stesse discriminazioni che la commissione è chiamata a contrastare.

Precedenti a marzo e

Non è la prima volta che il consigliere subisce episodi del genere. Nel marzo 2026 erano comparsi sui social network messaggi razzisti e islamofobi dopo alcuni suoi interventi sulla partecipazione al voto e sulla lotta alle discriminazioni. A giugno, dopo un video dedicato alla festa della Repubblica, sono arrivati nuovi commenti xenofobi che mettevano in dubbio la sua appartenenza alla comunità nazionale. Ahmed si era già rivolto alla Questura per denunciare gli attacchi più gravi, e in Sala Rossa maggioranza e opposizione avevano espresso solidarietà con cartelli contro il razzismo.

La differenza con gli episodi precedenti sta nel supporto: questa volta le offese sono state scritte su manifesti esposti in strada, davanti a un istituto scolastico, e sono quindi visibili a chiunque passi nella zona.