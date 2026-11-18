Una denuncia per presunta violenza sessuale, due giovani indagati e un’inchiesta conclusa con l’archiviazione. Al centro della decisione del gip ci sono le dichiarazioni della studentessa di 23 anni che ha raccontato quanto accaduto la sera del 4 gennaio. A risultare determinante è stata una sua frase sulla presunta mancata consapevolezza del ragazzo rispetto al suo dissenso.

Violenza sessuale denunciata da una 23enne, il gip dispone l’archiviazione: decisiva una frase della ragazza

Si conclude con l’archiviazione l’inchiesta sulla presunta violenza sessuale denunciata dalla studentessa di 23 anni, nei confronti di due giovani. Come riportato da Il Secolo XIX, a determinare l’esito del procedimento sarebbe stato soprattutto un passaggio delle dichiarazioni rese dalla ragazza durante l’incidente probatorio.

Davanti al giudice, al pubblico ministero e agli avvocati, la giovane aveva spiegato di ritenere che il principale indagato, non avesse compreso la sua contrarietà al rapporto intimo. «Penso che lui non si rendesse conto di quello che stava facendo», avrebbe dichiarato, tornando più volte sullo stesso concetto. Una testimonianza che il gip ha ritenuto incompatibile con la possibilità di dimostrare la consapevolezza dell’uomo rispetto all’assenza di consenso.

La posizione dell’altro ragazzo coinvolto, all’epoca ventunenne, era invece già diventata marginale nel corso degli accertamenti.

La ricostruzione della serata e le parole pronunciate dalla ragazza durante l’interrogatorio

I fatti risalgono al 4 gennaio e sono stati raccontati nei mesi scorsi dal Secolo XIX. La studentessa aveva conosciuto il giovane sui social network e, dopo un primo appuntamento senza particolari problemi, i due si erano rivisti la sera. Il ragazzo aveva trascorso alcune ore con degli amici, bevendo qualcosa insieme a loro, prima di invitarli nel proprio appartamento nella zona di Ponente. Secondo la denuncia, sarebbe stato proprio in quella circostanza che si sarebbe consumata la presunta violenza. Nell’abitazione sarebbero rimasti soltanto lei e i due ragazzi.

Durante l’audizione, l’avvocato difensore avrebbe chiesto alla ragazza di spiegare meglio una precedente affermazione: «Penso che non si sia reso conto di quello che stava facendo». Sollecitata a chiarire se intendesse dire che il giovane non avesse capito di non essere corrisposto nella volontà di avere un rapporto sessuale, la ragazza avrebbe confermato: «Esatto». Proprio su questo elemento si sarebbe concentrata l’ordinanza con cui il gip ha disposto l’archiviazione, depositata lunedì scorso.

Il magistrato ha precisato che, per sostenere l’accusa, sarebbe stato necessario provare che l’indagato avesse percepito il dissenso della ragazza e fosse consapevole di agire contro la sua volontà. Nel provvedimento si legge: «è la ragazza, unica fonte diretta dell’accusa, a riferire in modo spontaneo e costante di ritenere che il giovane non si sia accorto della sua contraria volontà». La decisione, quindi, non riguarda la credibilità del vissuto raccontato dalla studentessa, ma la possibilità di dimostrare la consapevolezza dell’indagato rispetto alla mancanza di consenso.