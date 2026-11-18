Roma, 18 nov. (askanews) – Si è svolto a Roma l’evento Imagine Italy 2026 per la celebrazione dei 150 anni di Ericsson che dal 1876 guida l’evoluzione delle telecomunicazioni.Lars Magnus Ericsson da un piccolo laboratorio per la riparazione di telegrafi riuscì a costruire la storia, portando la comunicazione nelle case e nella vita quotidiana delle persone.Dalla telegrafia alla telefonia, dalle centrali alle reti mobile fino al 5G e oltre: 150 anni di innovazione che hanno contribuito a connettere il mondo.Intervista ad Andrea Missori, Presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia: “150 anni per un’azienda tecnologica sono un traguardo importante, fatto principalmente di innovazione.

In questi anni abbiamo costruito nuove tecnologie, abbiamo realizzato brevetti, abbiamo partecipato e contribuito allo sviluppo della tecnologia europea”.L’anniversario ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e industriali per confrontarsi sulle infrastrutture digitali, sugli asset strategici e sulle prospettive di sviluppo digitale del Paese con un focus particolare su due tematiche cruciali: la fiducia e la sovranità tecnologica europea.Nuovamente Andrea Missori, Presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia: “I due aspetti sono strettamente collegati e quando l’Europa cerca di creare il proprio posizionamento fra i due grandi mondi dell’est e dell’ovest, Stati Uniti Cina, deve far leva sui grandi player in campo.

I campioni europei sono chiamati a dare il proprio contributo ma sono anche nella condizione di chiedere supporto, di chiedere un dialogo aperto con Bruxelles e con gli Stati membri per riconoscere il valore di brevetti, posti di lavoro, fiscalità, presenza, innovazione”.Durante la conference è stato dato ampio spazio al tema dell’intelligenza artificiale in grado di trasformare le reti che dovranno evolvere in termini di prestazioni, efficienza ed affidabilità.

Come ha sottolineato anche l’onorevole Guido Crosetto attraverso il suo videomessaggio: “Proteggere i dati, le infrastrutture e le tecnologie significa proteggere la sicurezza, la libertà e il futuro del nostro Paese”.In chiusura, Andrea Missori, Presidente e amministratore delegato di Ericsson Italia: “Siamo in un punto dell’evoluzione tecnologica che è ancora incerto. L’intelligenza artificiale si è palesata, si è manifestata prima di quello che si pensasse e si sviluppa ad una velocità impressionante. La più veloce distribuzione di una tecnologia al mondo è stato l’arrivo della generativa AI, ma siamo solo all’alba. Le tecnologie Ericsson, ad oggi, sono presenti in 180 Paesi e trasportano circa la metà del traffico 5G mondiale al di fuori della Cina”.Le tecnologie Ericsson attualmente sono presenti in 180 Paesi e trasportano circa la metà del traffico 5G mondiale al di fuori della Cina.L’azienda continua a mettere a disposizione le proprie competenze e capacità industriali per sviluppare reti sempre più intelligenti e sicure.A distanza di 150 anni Ericsson porta avanti il suo ruolo di pioniere nelle telecomunicazioni, guidando la trasformazione digitale globale.