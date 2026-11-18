Torino, scippata in strada a 92 anni: muore in ospedale per un’emorragia cerebrale. Un uomo in bicicletta le ha strappato la borsetta e la collanina, facendola cadere violentemente sull’asfalto e battere la testa.

Lo scippo in via Schina: la 92enne cade e batte la testa

È morta all’ospedale Maria Vittoria di Torino Adalgisa Lariccia, la donna di 92 anni rimasta gravemente ferita durante uno scippo.

L’aggressione è avvenuta lunedì 16 novembre, intorno all’ora di pranzo, nel quartiere San Donato, a pochi passi dalla sua abitazione. La pensionata stava camminando sul marciapiede di via Schina quando un uomo in bicicletta le si è avvicinato e le ha strappato con forza la borsetta e la collanina. Lo strattonamento l’ha fatta perdere l’equilibrio, provocandone una caduta sull’asfalto.

Nell’impatto ha battuto violentemente la testa, perdendo conoscenza, mentre l’aggressore si allontanava rapidamente in bicicletta.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure alla 92enne e l’ha trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Maria Vittoria.

Nonostante gli interventi dei medici, come riportato da Torino Cronaca, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Adalgisa è morta nel pomeriggio del 17 novembre per una gravissima emorragia cerebrale, dopo circa un giorno di agonia.

Scippata in strada, 92enne muore dopo la caduta: caccia all’uomo in bicicletta

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia Torino San Carlo, intervenuti dopo la segnalazione partita dall’ospedale. I militari stanno cercando di identificare l’uomo che ha aggredito la pensionata ed è fuggito subito dopo lo scippo. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti in via Schina e nelle strade vicine. I filmati potrebbero consentire di individuare il volto del responsabile e ricostruire i suoi spostamenti dopo la fuga.