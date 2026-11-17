È morta Alyssa, la bambina di 12 anni rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A1, nel Bolognese. Il violento tamponamento tra un camper e un’automobile, avvenuto nel tratto compreso tra Casalecchio e Valsamoggia, ha coinvolto cinque persone a bordo della vettura, tutte residenti nel Ferrarese.

La dinamica dello schianto in A1 e le altre persone coinvolte: chi era alla guida dell’auto

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16.30-17, mentre i due mezzi procedevano in direzione nord. Per cause ancora da chiarire, un camper ha tamponato la vettura sulla quale viaggiavano cinque persone: oltre ad Alyssa, c’erano un’altra bambina di 12 anni, anche lei ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, e un’amica di 11 anni.

Nell’abitacolo si trovavano inoltre la madre della vittima, di 54 anni, e la nonna, di 76. Tutte sono state soccorse e trasferite all’ospedale Maggiore di Bologna. Anche la coppia che viaggiava a bordo del camper è rimasta coinvolta nell’impatto, riportando ferite lievi.

Come riportato da Ferrara Today, la donna alla guida e madre della vittima, Lara Mazzoni, è una figura già nota alle cronache giudiziarie: nel 2017 sarebbe stata condannata a 12 anni di reclusione per aver ucciso a coltellate il compagno Mirko Barioni, a Copparo.

La 54enne avrebbe successivamente ottenuto la possibilità di scontare il residuo della pena agli arresti domiciliari, così da poter riprendere a lavorare e occuparsi della figlia. Domenica si trovava fuori casa con un permesso.

Alyssa non ce l’ha fatta: morta la dodicenne ferita nell’incidente sulla A1

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Alyssa, la bambina di 12 anni rimasta gravemente ferita nel violento incidente stradale avvenuto domenica 15 novembre lungo l’autostrada A1, nel Bolognese. Come riportato dal Corriere, la piccola è morta a causa delle lesioni riportate nello schianto, che ha coinvolto un’automobile e un camper nel tratto compreso tra Casalecchio e Valsamoggia.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Copparo, nel Ferrarese, dove la giovanissima viveva. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio per la perdita, definendola una tragedia che lascia «un tremendo senso di vuoto e smarrimento» nell’intera comunità.