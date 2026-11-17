Tommaso Giorgio Deriu è scomparso da Capoterra (Cagliari) domenica 15 novembre 2026. Con sé non aveva né telefono, né denaro, né documenti. Sono in corso ricerche senza sosta per trovarlo.

Tommaso Giorgio Deriu è scomparso da Capoterra (Cagliari) domenica 15 novembre 2026. Con sé non aveva né telefono, né denaro, né documenti. Sono in corso ricerche senza sosta al fine di trovarlo.

Tommaso Deriu, scomparso nel nulla da giorni: l’appello della famiglia

Sono giorni carichi di apprensione e preoccupazione a Capoterra, in provincia di Cagliari, dove da domenica scorsa, 15 novembre 2026, non si hanno più notizie di Tommaso Giorgio Deriu.

Secondo quanto ricostruito da FanPage i l giovane si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé alcun oggetto personale, né cellulare, né documenti, né denaro. A lanciare per prima l’allarme tramite i social è stata la sorella Carlotta, la quale ha diffuso una foto del fratello insieme a un identikit utile per facilitarne il riconoscimento. Quando è stato visto per l’ultima volta, Tommaso indossava un paio di jeans, un cappellino e un maglione marrone.

I familiari hanno inoltre chiesto a tutti cittadini di inviare solamente segnalazioni concrete e messaggi strettamente legati alle ricerche, così da poter concentrare tutte le energie operative sul ritrovare Tommaso.

Tommaso Deriu, scomparso nel nulla da giorni: ricerche senza sosta

Tommaso Giorgio Deriu è scomparso da Capoterra domenica 15 novembre 2026. La Prefettura di Cagliari ha già disposto l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando le forze dell’ordine e tutti gli enti competenti.

Anche il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, ha diffuso un appello pubblico per Tommaso, invitando chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento a contattare subito il numero di emergenza 112. Al momento sono sconosciuti i motivi della scomparsa del giovane, l’unica priorità ora di famigliari e inquirenti è quella di ritrovarlo. Al momento stando a quanto si apprende non ci sarebbero novità ma le ricerche continuano senza sosta. Ricordiamo che Tommaso indossava un paio di jeans, un cappellino e un maglione marrone.