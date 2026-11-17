Domenica scorsa, 15 novembre 2026, il 68enne Carlo, ipovedente, si è visto negare l’accesso in ospedale a Codogno con il cane guida. I dettagli di quanto accaduto.

Va in ospedale a trovare un parente: accesso negato all’ipovedente col cane guida

Stando a quanto riportato da Il Giorno, domenica scorsa, 15 novembre 2026, Carlo Manini, 68enne ipovedente residente a Codogno, si era recato in ospedale, sempre a Codogno, con la moglie per fare visita al suocero.

Carlo, essendo appunto ipovedente, è solito andare in giro assieme al suo inseparabile cane guida, Venom, un labrador di 5 anni. Una volta superata la portineria e percorso il corridoio, una volta raggiunto il reparto di chirurgia, un medico avrebbe fermato l’uomo e il cane guida, asserendo che, per motivi igienico-sanitari, l’animale non poteva entrare.

Divieto che sarebbe stato confermato nonostante le dimostranze di Carlo.

Codogno, divieto al cane guida di entrare in ospedale. Carlo: “E’ assurdo”

Stando sempre a quanto riportato da Il Giornale, dopo che il medico avrebbe vietato l’ingresso in reparto in ospedale a Carlo Manini e al suo cane guida Venom, sarebbe giunto un altro medico che avrebbe consegnato all’uomo una indicazione via mail da inviare al direttore sanitario se avesse voluto dei chiarimenti.

Essendo però domenica, Carlo avrebbe soprasseduto all’invio del messaggio e, approfittando di un momento in cui il varco non era controllato, ha fatto visita al parente. I due sarebbero però stati poi visti e allontanati. Queste le parole di Carlo Manini: “è assurdo che io vada dappertutto col mio cane, che è tranquillo, pulito. Ho accesso libero al Niguarda, al San Raffaele e nessuno mi dice niente.” L’uomo si sarebbe inoltre già mosso contattando l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e il centro di Limbiate dove Venom era stato addestrato.