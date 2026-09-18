Sono 42 gli ospedali italiani inseriti nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2027 di Newsweek tra gli ospedali migliori al mondo. Tre strutture conquistano un posto nella Top 10 mondiale per le rispettive specialità: il Policlinico Gemelli, il Bambino Gesù e l’Istituto Neurologico Besta.

Tre ospedali italiani nella Top 10 mondiale

Sono 42 gli ospedali italiani inseriti nella World’s Best Specialized Hospitals 2027, la graduatoria internazionale realizzata da Newsweek in collaborazione con Statista e dedicata a 13 diverse specialità mediche. Tre strutture del nostro Paese sono riuscite a entrare nella Top 10 mondiale: il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma è terzo su 125 nella classifica di ostetricia e ginecologia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è quarto su 250 per la pediatria, mentre la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano raggiunge l’ottavo posto su 150 nella neurologia.

Il Besta si distingue inoltre nella neurochirurgia, dove è undicesimo su 125. Il Gemelli compare in tutte le 13 graduatorie e raggiunge anche l’11esima posizione mondiale in gastroenterologia, mentre il Bambino Gesù si conferma tra le principali strutture pediatriche internazionali.

Lombardia e Lazio concentrano il maggior numero di strutture

La presenza italiana è particolarmente ampia in alcune aree specialistiche.

La Lombardia conta 15 ospedali, il Lazio 7 e il Piemonte 5, mentre Campania, Toscana e Veneto ne hanno tre ciascuna. In cardiologia sono 21 gli ospedali italiani presenti tra i 300 selezionati, con il Centro Cardiologico Monzino di Milano al 17° posto, il San Raffaele al 22° e il Gemelli al 27°. Nella cardiochirurgia sono nove le strutture italiane, con il Monzino 28° e il San Raffaele 33°.

L’oncologia conta invece 15 ospedali italiani tra i 300 migliori, guidati dall’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, 14° al mondo. In endocrinologia sono nove le strutture italiane tra le 150 considerate, con il Gemelli al 29°; in gastroenterologia sono dieci su 175, con il Gemelli 11°. Per ortopedia figurano otto ospedali italiani tra i 150 selezionati e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è nono. In pediatria sono 11 le strutture italiane tra le 250 classificate, mentre per pneumologia sono otto su 150 e per urologia cinque su 125.

Le altre eccellenze italiane nelle classifiche per specialità

Oltre ai tre ospedali italiani entrati nella Top 10 mondiale, numerose altre strutture del Paese hanno ottenuto un piazzamento tra i primi 100 al mondo nelle diverse specialità considerate da Newsweek. Ecco le principali:

Cardiologia: Centro Cardiologico Monzino di Milano 17°; San Raffaele-Gruppo San Donato di Milano 22°; Policlinico Gemelli di Roma 27°; IRCCS Policlinico San Donato 51°; Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 68°; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 70°.

Cardiochirurgia: Centro Cardiologico Monzino 28°; Ospedale San Raffaele di Milano 33°; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 52°; Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 62°; San Camillo-Forlanini 69°; IRCCS Policlinico San Donato 89°; Azienda Ospedale Università Padova 92°; Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 95°.

Oncologia: Istituto Europeo di Oncologia 14°; Policlinico Universitario A. Gemelli 29°; Istituto Nazionale dei Tumori 33°; Istituto Clinico Humanitas 45°; Istituto Nazionale Tumori di Napoli-Fondazione Pascale 75°; Niguarda 76°; San Raffaele-Gruppo San Donato 85°; Istituto Oncologico Veneto 95°.

Neurologia: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 8°; Policlinico Gemelli 38°; Niguarda 39°; San Raffaele-Gruppo San Donato 40°.

Neurochirurgia: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 11°; Niguarda 48°; Policlinico Gemelli 75°.

Ortopedia: Istituto Ortopedico Rizzoli 9°; Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio 47°; Policlinico Gemelli 70°; Istituto Clinico Humanitas di Rozzano 87°.

Ostetricia e ginecologia: Policlinico Gemelli 3°; Niguarda 29°; Istituto Giannina Gaslini 70°; Istituto Nazionale dei Tumori 77°; IEO 91°; San Raffaele 96°; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 97°.

Endocrinologia: Policlinico Gemelli 29°; San Raffaele 35°; Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 42°; Presidio Molinette-AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 55°; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 87°.

Gastroenterologia: Policlinico Gemelli 11°; Istituto Clinico Humanitas di Rozzano 47°; Azienda Ospedale Università Padova 54°; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 69°; Niguarda 76°.

Pediatria: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 4°; Istituto Giannina Gaslini 26°; Ospedale San Salvatore di Pesaro 46°; Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi 61°; Meyer-Azienda Ospedaliero Universitaria 62°.

Nefrologia: Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato 35°; Policlinico Gemelli 47°.

Pneumologia: Policlinico Gemelli 32°; Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 49°; Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 70°; Azienda Ospedale Università Padova 100°.

Urologia: Azienda Ospedale Università Padova 29°; Ospedale San Raffaele-Gruppo San Donato 43°; Istituto Clinico Humanitas 70°; Policlinico Gemelli 86°.