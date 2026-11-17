Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Sud America si chiude in Perù. Dal 6 novembre 2026 il Pontefice ha visitato Uruguay, Argentina e Perù. Dopo la tappa a Cusco e in Amazzonia, Robert Prevost è rientrato a Lima in serata, alle 20.31 ora locale.

Le ultime tappa a Callao e alla Base Aérea Las Palmas

Prima di ripartire per Roma, il Papa ha in programma due appuntamenti. Alle 8.30 (le 14.30 in Italia) visiterà la Casa di accoglienza delle Hermanitas de los Ancianos Desamparados a Callao, dove sono assistiti anziani vulnerabili in un ambiente familiare. Callao è il principale porto del Perù, accanto alla capitale, sulla costa del Pacifico.

Successivamente si trasferirà in auto alla Base Aérea Las Palmas, dove celebrerà l’ultima messa alle 10.30 (le 16.30 in Italia).

Dopo la cerimonia di congedo con la Presidente della Repubblica, Keiko Fujimori, il Boeing 787-9 di LATAM Airlines decollerà alle 13.45 (le 19.45 in Italia). Il volo durerà circa 14 ore e 40 minuti e atterrerà a Roma Fiumicino martedì 17 novembre alle 10.25.

Durante il viaggio è prevista una conferenza stampa con i giornalisti al seguito.

Il saluto da Lima e le parole sull’accoglienza

Arrivato a Lima, il Papa ha salutato i fedeli dal balcone della nunziatura apostolica. «Sono molto felice di ritrovarvi tutti qui», ha detto, aggiungendo: «Grazie ancora di cuore per questa accoglienza». Ha poi ricordato la bellezza di «essere discepoli missionari, donare la propria vita a Gesù Cristo e annunciare la Buona Novella del Vangelo».

Nel congedo ha chiesto la benedizione del Signore su tutti i presenti e ha offerto una benedizione speciale per i malati, gli anziani e i giovani. Ha invitato i fedeli a portare croci, rosari e oggetti di devozione, promettendo di benedirli.

Pucallpa: dialogo, ascolto e tutela dell’Amazzonia

Nella conferenza stampar sul volo verso Roma, interrogato sulle attese dopo il voto di Midterm negli Stati Uniti, il Papa ha risposto che vorrebbe più dialogo, capacità di costruire ponti e riconciliazione, meno polemica, meno guerra e meno divisioni. Ha detto di sapere che è un sogno, ma anche che è possibile. Ha precisato di non voler fare commenti politici e ha ribadito che la Chiesa promuove la Dottrina sociale della Chiesa e la capacità di ascolto.

A Pucallpa, nel Malecón Puerto Callao, il Pontefice ha incontrato missionari e rappresentanti dei popoli amazzonici. Ha ricordato che le comunità della regione subiscono deforestazione, inquinamento delle acque e narcotraffico, e ha definito l’ecologia integrale la risposta necessaria. Il Papa ha quindi benedetto i presenti e ha piantato un albero prima di proseguire verso la Villa Deportiva Regional Ucayali per la messa.