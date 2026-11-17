Nuovi richiami alimentari segnalati dal Ministero della Salute. Nel fine settimana sono stati pubblicati due avvisi che riguardano alcuni prodotti venduti nei supermercati: due tipologie di caffè macinato a marchio Bialetti e una confezione di pistacchi sgusciati Ellegi Frutta Secca. In entrambi i casi, il motivo del ritiro è la presenza di micotossine oltre i limiti consentiti: ocratossina A nel caffè e aflatossina B1 nei pistacchi.

Per chi avesse acquistato questi prodotti è importante controllare le confezioni, verificando i numeri di lotto e le date indicate negli avvisi. Il Ministero raccomanda infatti di non consumare gli alimenti interessati dal richiamo e di riportarli al negozio in cui sono stati acquistati.

Caffè Bialetti, quali sono i lotti interessati dal richiamo

Il primo avviso riguarda alcuni prodotti a marchio Bialetti, in particolare il caffè Perfetto Moka nocciola e il Macinato Universale nocciola. Il richiamo coinvolge due lotti di Perfetto Moka e un lotto di Macinato Universale, tutti venduti in confezioni da 250 grammi.

Nel dettaglio, i prodotti interessati sono:

Perfetto Moka nocciola: lotto LC5 BD160B, con termine minimo di conservazione (TMC) 09/06/2027.

Macinato Universale nocciola: lotto LC5 BD160B, con TMC 09/06/2027.

Perfetto Moka nocciola: lotto LC5 BD161B, con TMC 10/06/2027.

La causa del richiamo è la presenza di ocratossina A, una micotossina che può svilupparsi in alcuni prodotti alimentari in determinate condizioni di conservazione. A produrre il caffè è Bialetti Industrie Spa, nello stabilimento di via Fogliano 1 a Coccaglio, in provincia di Brescia.

Non è la prima volta che l’azienda si trova a dover ritirare un prodotto per questo motivo. Circa un mese fa, infatti, Bialetti aveva già segnalato il richiamo di un lotto di caffè macinato Perfetto Moka aromatizzato al caramello, sempre per la presenza di ocratossina A.

Pistacchi Ellegi, richiamato un lotto per aflatossina B1

Il secondo avviso pubblicato dal Ministero della Salute riguarda un lotto di pistacchi sgusciati a marchio Ellegi Frutta Secca. In questo caso, il problema è legato alla presenza di aflatossina B1 in quantità superiore ai limiti consentiti.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 50 grammi. Per riconoscerlo bisogna controllare il numero di lotto 9.25.1 e il termine minimo di conservazione 05/02/2027.

I pistacchi sono stati prodotti dall’azienda Ellegi Frutta Secca Sas, nello stabilimento situato in via dell’Imbrecciato 262, a Roma.

Le aflatossine sono sostanze tossiche prodotte da alcune muffe e possono contaminare diversi alimenti, tra cui frutta secca e semi. La presenza di aflatossina B1 oltre i livelli consentiti ha quindi portato al richiamo precauzionale del prodotto.

Cosa devono fare i consumatori

Il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti indicati negli avvisi. Chi ha acquistato una delle confezioni interessate può riportarla al punto vendita, dove potrà essere restituita.

È importante non basarsi soltanto sul marchio o sul tipo di alimento: non tutti i prodotti Bialetti o tutte le confezioni di pistacchi Ellegi sono coinvolti. Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti e i termini minimi di conservazione specificati nelle comunicazioni ufficiali.

Dall’inizio del 2026, secondo i dati riportati da Il Fatto Alimentare, sono stati segnalati 242 richiami e ritiri, per un totale di 944 prodotti appartenenti ad aziende e marchi diversi.