Nuovo richiamo alimentare per un possibile rischio microbiologico: il Ministero della Salute ha segnalato la presenza di salmonella in un lotto di pomodori datterini siciliani. L’allerta riguarda confezioni da 500 grammi vendute con il marchio L’Ortofrutticola F. Ecco quali sono i prodotti interessati, come riconoscerli e cosa devono fare i consumatori.

Richiamo alimentare per rischio salmonella: coinvolti i pomodori datterini siciliani

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo alimentare relativo a un lotto di pomodori datterini a marchio L’Ortofrutticola F, a causa della possibile presenza di Salmonella spp. La segnalazione, effettuata dal produttore per un rischio microbiologico, riguarda un prodotto fresco di origine italiana, proveniente dalla Sicilia e venduto in confezioni da 500 grammi.

Sull’etichetta compare la dicitura «Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore». Per riconoscere le confezioni interessate è necessario verificare il numero di lotto 4406 e il codice a barre 8056590100820. Nell’avviso ministeriale non è riportata una data di scadenza né un termine minimo di conservazione.

Il prodotto è stato realizzato da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C.

, nello stabilimento situato in contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria, in provincia di Ragusa. La commercializzazione è invece affidata a L’Ortofrutticola F S.r.l., con sede a Niscemi, nel Caltanissettese. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato: in assenza di ulteriori comunicazioni, non risultano coinvolte le altre confezioni.

Per tutelare la salute dei consumatori, la raccomandazione è di non mangiare i pomodorini appartenenti al lotto 4406 e riportarli al negozio in cui sono stati acquistati. È possibile richiedere il rimborso o la sostituzione del prodotto, anche senza presentare lo scontrino.

Salmonella, sintomi e rischi: cosa sapere dopo il richiamo dei pomodorini

La segnalazione arriva dopo altri episodi di salmonellosi che hanno spinto le autorità a intervenire. Nelle scorse settimane, la Regione Emilia-Romagna aveva vietato la somministrazione di pomodorini datterino e ciliegino crudi nelle mense scolastiche, ospedaliere e socioassistenziali. In provincia di Foggia, invece, le restrizioni sono state successivamente revocate.

Come ricorda l’Istituto superiore di sanità (Iss), il batterio si trasmette soprattutto attraverso cibi e bevande contaminati, che possono non presentare alterazioni di odore, colore o sapore. I sintomi più comuni della salmonellosi sono diarrea, febbre, crampi addominali, nausea e vomito. Possono comparire tra le 6 e le 72 ore successive al contagio e durare generalmente 4-7 giorni. L’infezione può essere più pericolosa per bambini piccoli, anziani e persone immunodepresse.