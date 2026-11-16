Negli ultimi giorni il conflitto tra Russia e Ucraina ha assunto una nuova intensità grazie all’uso massivo di droni. L’attacco ucraino di lunedì ha visto l’impiego di più di 1.300 velivoli senza pilota, una cifra che supera di gran lunga quelle registrate nelle settimane precedenti. L’operazione, iniziata nella serata di domenica, ha coinvolto più fronti, ma la maggior parte dei mezzi è stata fronteggiata dalle robuste difese aeree russe poste lungo i confini.

Attacco ucraino: oltre 1.300 droni sopra il territorio russo

Secondo il comunicato del ministero della difesa del Cremlino, circa 600 dei droni sono volati verso la regione della capitale, da ore 17 di domenica fino alle 8 del mattino successivo. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha confermato che 191 droni sono stati neutralizzati nei pressi della città, mentre la maggior parte degli altri ha incontrato la difesa aerea del ministero sui fronti più distanti.

Difesa aerea e neutralizzazione vicino a Mosca

Sobyanin ha dichiarato che “la maggior parte dei droni è stata distrutta dal sistema di difesa aerea del ministero della difesa sui confini più lontani”. La rapidità con cui le forze russe hanno intercettato i veicoli in avvicinamento a Mosca dimostra l’efficacia della rete integrata di radar e missili terra-aria.

Le autorità hanno inoltre segnalato tre feriti nella regione di Rostov, dove i droni hanno colpito una raffineria locale nella città di Azov.

Colpi alle raffinerie: l’impatto sulla capacità energetica russa

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la serata di domenica, affermando che “abbiamo disattivato più del 55 % della capacità di raffinazione del petrolio della Russia”. La dichiarazione arriva in risposta alle critiche mosse dalla Russia per le recenti incursioni su impianti energetici ucraini. La perdita di una parte significativa della capacità di raffinazione rappresenta, secondo Kiev, una risposta giustificata alle azioni russe contro le infrastrutture energetiche ucraine.

Controffensiva russa: 151 droni sopra l’Ucraina, vittime e danni

Nel frattempo, la notte precedente ha visto l’esercito russo lanciare un controattacco con 151 droni contro il territorio ucraino. Le forze di difesa di Kyiv hanno neutralizzato 131 di questi, ma non sono riuscite a evitare tutti i danni. Gli attacchi hanno provocato distruzioni a Zaporizhzhia e Dnipro, dove più di dieci persone sono rimaste ferite e una è deceduta. Inoltre, un rimorchiatore e alcune strutture del porto di Odesa hanno subito danni significativi.

Il bilancio complessivo evidenzia una escalation di entrambe le parti: la Russia lancia una risposta aerea considerevole, mentre l’Ucraina concentra la sua strategia su obiettivi critici per l’approvvigionamento energetico russo. La capacità di difesa aerea e la rapidità di neutralizzazione dei droni continuano a determinare l’andamento degli scontri, mantenendo alto il livello di tensione lungo i fronti.