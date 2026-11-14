La Federal Aviation Administration, l’autorità americana che controlla il traffico aereo, ha ordinato un blocco aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie. Si tratta di una misura eccezionale, adottata soltanto un’altra volta dopo l’11 settembre. Tutti i voli devono restare a terra fino a nuovo ordine, per motivi di sicurezza.

Un guasto alle comunicazioni dietro il fermo dei voli

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il provvedimento nasce da un problema di comunicazione che coinvolge tutti i centri di controllo del traffico aereo. Il segretario agli Interni Markwayne Mullin ha dichiarato che non si può escludere nessuna ipotesi, ma che la situazione non ricorda gli attentati dell’11 settembre.

Per ora l’FBI non segnala indizi di un attacco informatico o di un crimine.

Anche il National Weather Service ha avuto problemi con internet e le comunicazioni. Sul proprio sito l’ente ha avvisato che gli utenti potrebbero non riuscire ad accedere ai dati, mentre i tecnici lavorano per risolvere il guasto. Il sito della Faa che raccoglie gli avvisi sul controllo del traffico aereo è risultato a sua volta fuori servizio, e decine di comunicazioni sono sparite dalla pagina.

Aeroporti in tilt e voli dall’Italia

A Chicago, l’aeroporto di O’Hare è finito in tilt. Alcuni aerei in rullaggio hanno tentato di tornare ai gate per far scendere i passeggeri, ma non c’era spazio, e altri velivoli erano fermi sulle piste senza possibilità di manovra. Una passeggera diretta a New York con la figlia diciassettenne, in visita a diversi college, ha visto interrompersi il viaggio proprio su quella pista.

Gli effetti si sentono anche fuori dagli Stati Uniti. Nel Regno Unito è stato cancellato il volo delle 22:30 da Heathrow a New York JFK. Da Fiumicino sono partiti quattro voli diretti negli Usa, verso Dallas, Atlanta, Denver e New York, già in volo quando è scattato il blocco. Da Catania, Milano Malpensa e Milano sono partiti altri collegamenti con destinazione americana. Secondo i siti di monitoraggio, circa 3.100 aerei erano in volo verso gli scali statunitensi, mentre nessun altro decollava.

La Farnesina e l’ambasciata italiana a Washington seguono la situazione in coordinamento con le autorità locali. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani è stato informato e segue gli sviluppi. Il presidente Donald Trump, secondo quanto dichiarato da Mullin, è costantemente aggiornato sull’evoluzione del blocco.