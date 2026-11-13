Il maltempo ha scatenato allerta arancione, fiumi in piena e frane isolate in diverse regioni italiane.

Una nuova ondata di piogge intense ha spinto le autorità a emettere allerta arancione in cinque regioni dell’Italia centro-settentrionale: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. In altre dodici realtà, tra cui gran parte di Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, è attiva invece l’allerta gialla. Le precipitazioni, concentrate nelle ultime 48 ore, hanno già provocato l’innalzamento dei livelli idrici di diversi corsi d’acqua, con conseguenze su infrastrutture, trasporti e abitazioni.

Fiumi al limite: Ombrone, Serchio, Bisenzio e l’Arno monitorati

Nel bacino toscano, la piena dell’Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio è transitata senza creare emergenze immediate, ma il monitoraggio resta attivo. L’asta dell’Arno si trova ancora entro i parametri di riferimento, sebbene le recenti piogge possano causare rapidi innalzamenti. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato via social che al momento non si registrano criticità per i fiumi coinvolti, ma ha invitato alla prudenza finché l’acqua non si stabilizza.

Gli enti di Protezione Civile continuano a osservare costantemente i valori idrometrici per prevenire possibili esondazioni.

Ponte sul Serchio chiuso a Migliarino (PI)

Intorno a mezzanotte, il Comune di Vecchiano ha provveduto alla chiusura del ponte della statale Aurelia sul Serchio a Migliarino, a causa di una portata elevata che ha avvicinato il livello dell’acqua alla carreggiata.

La decisione, coordinata con la Polizia Municipale, i Carabinieri e ANAS, è stata presa per garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni. Analogamente, il comune di San Giuliano Terme ha bloccato il ponte di Pontasserchio, dove la portata è stimata intorno a 1.700 m³/s.

Brana in esondazione e altre emergenze idrauliche

Il torrente Brana, nella zona di Badia a Pacciana (provincia di Pistoia), è passato al secondo livello di guardia e ha provocato l’esondazione in più abitazioni. Le autorità hanno chiuso temporaneamente le strade più colpite e hanno richiesto ai residenti di limitare gli spostamenti. Parallelamente, l’Ombrone a Pontelungo ha superato il secondo livello di guardia, mentre il Reno a Pracchia (Pistoia) e il Pescia a Collodi mostrano anch’essi valori elevati. In Garfagnana, le piogge hanno superato i 400 mm in 36 ore, facendo aumentare il rischio di ulteriori alluvioni.

Allagamenti nella Valdinievole e a Chiesina Uzzanese

Il comune di Chiesina Uzzanese ha segnalato allagamenti lungo la direzione di Pescia, con i livelli dei corsi minori in crescita nel pomeriggio. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti al necessario, mentre la Protezione Civile mantiene un monitoraggio continuo. Situazioni analoghe si sono verificate nella Valdinievole, dove le acque hanno raggiunto le soglie critiche senza provocare esondazioni maggiori.

Neve e chiusure in Trentino Alto Adige

Nei rilievi del Trentino Alto Adige, la notte ha portato nevicate che hanno coperto i territori sopra i 2.000 metri di quota, lasciando il paesaggio imbiancato. Le temperature sono scese fino a -10 °C a 3.000 metri, intorno ai passi dolomitici. A causa delle condizioni, i passi Stelvio, Rombo e Stalle sono stati chiusi per l’inverno. Gli operatori turistici attendono ulteriori nevicate per garantire la produzione di neve artificiale e rinvigorire la stagione sciistica, solamente due settimane dopo l’apertura dei comprensori.

Frane e chiusure stradali in Liguria

Nel territorio genovese, i Vigili del Fuoco hanno rimosso una frana in Via Casanova a Manesseno (comune di Sant’Olcese), che aveva isolato circa venti persone. Un’altra frana a San Quirico di Rivarola (Carasco) ha costretto all’evacuazione di una decina di residenti, con la chiusura della strada provinciale 33 nella zona a rischio. Non si riportano feriti, ma le opere di ripristino sono in corso per riaprire la viabilità e limitare ulteriori blocchi.

La combinazione di piogge torrenziali, piene dei fiumi e frane ha messo alla prova le strutture di gestione delle emergenze in numerose regioni italiane. Le autorità continuano a tenere sotto stretta osservazione i dati idrometrici, a chiudere le infrastrutture più vulnerabili e a mantenere informati i cittadini tramite bollettini e comunicazioni ufficiali. La situazione è in evoluzione e si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti per garantire la massima sicurezza durante le prossime ore.