Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha apertamente avviato la sua avventura elettorale nella storica città di Siviglia il 12 novembre 2026. Circondato da sostenitori che agitavano striscioni rossi e bandiere andaluse, il mandatario ha salutato la folla con un brano pop romantico, cercando di combinare un messaggio di amore progressista con la nostalgia per il poeta Federico García Lorca.

Il discorso, condito da citazioni poetiche, mirava a riaccendere la fiducia dei fedeli del partito nella regione che per tre decadi ha rappresentato il suo cuore pulsante.

Il lancio a Siviglia: simboli e dichiarazioni

Il contesto del comizio è carico di significato storico: per 36 anni i Socialisti hanno dominato l’Andalusia, governando le istituzioni regionali e le principali città.

L’evento di questo giovedì ha cercato di ricordare quella epoca d’oro, mostrando video del leader che recita versi di Lorca, una figura simbolo dell’identità andalusa. Tra i cori di “¡Guapo!” e le bandiere ondeggianti, Sánchez ha proclamato: “Siamo qui per votare, per vincere, per governare”, ribadendo la volontà di tornare al potere nonostante le recenti cadute nei sondaggi.

Il declino socialista in Andalusia: cause e retroscena

Dal 2018 la regione è passata sotto il controllo del People’s Party guidato da Juanma Moreno, presidente regionale dal 2019. Moreno ha consolidato il proprio ruolo con vittorie schiaccianti nel 2022 e nelle elezioni anticipate dello scorso anno, diventando una delle figure più influenti della corrente moderata del partito. La perdita di fiducia nei Socialisti è stata alimentata da scandali di corruzione, dalla crisi economica globale e da una percezione di stagnazione dei servizi pubblici. Come osserva il politologo Ángel Cazorla dell’Università di Granada, la modernizzazione portata dal socialismo negli anni ’80-‘90, tra cui la ferrovia ad alta velocità Madrid-Siviglia e l’Expo ’92, ha alzato le aspettative, ma la recessione ha messo in luce le lacune rimaste.

Segnali recenti di difficoltà

Nel 2026, due tragici incidenti ferroviari sulla stessa linea ad alta velocità hanno colpito l’opinione pubblica. Il ricordo del mascotte Curro, uccellino colorato della Fiera di Siviglia del 1992, è stato richiamato come simbolo della prosperità di quegli anni, ora infranta da “incidenti mortali che riflettono un progetto social-democratico che perde vapore”. Questi eventi hanno rafforzato la percezione che le infrastrutture non siano più sufficienti a garantire benessere e sicurezza.

Prospettive elettorali: i numeri e le sfide future

Secondo l’ultimo sondaggio GAD3, il People’s Party guida la maggior parte delle province andaluse, inclusa Siviglia, dove i Socialisti non hanno mai perso una elezione generale. La regione, che elegge 60 dei 350 seggi della Cortes Generales, è cruciale per le ambizioni nazionali del partito di Sánchez. Un eventuale sconfitto in Andalusia ridurrebbe ulteriormente le già ristrette possibilità di rielezione del premier, rendendo quella del 29 novembre una corsa contro il tempo. Tuttavia, il candidato socialista Francisco Toscano sostiene che la scelta è tra un progetto “progressista” e una “ondata conservatrice” che sta spostando l’Italia di Giorgia Meloni e l’Argentina di Javier Milei verso politiche di restrizione sociale.

Il fattore generazionale

Un ulteriore ostacolo è il distacco dei giovani elettori, cresciuti in una Andalusia ormai trasformata e poco identificati con il vecchio apparato socialista. Cazorla evidenzia che la nuova leva politica potrebbe trovare maggior riscontro in formazioni come Adelante Andalucía, che propone autonomia regionale e politiche di sinistra più fresche. La capacità del partito di rinnovarsi e parlare a questa nuova audience sarà determinante per qualsiasi speranza di rivincita.