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Rotatorie, cambia la precedenza con il nuovo Codice della strada: cosa prevede la riforma

Rotatorie, cambia la precedenza con il nuovo Codice della strada: cosa prevede la riforma

Nuovo Codice della strada, cambia la precedenza nelle rotatorie: ecco cosa prevede la riforma e quando entrerà in vigore la nuova regola.

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Chi entra in una rotatoria dovrà dare la precedenza ai veicoli che stanno già circolando nell’anello, anche in assenza del tradizionale cartello triangolare. È una delle novità contenute nello schema del nuovo Codice della strada, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre. La disposizione, tuttavia, non è ancora entrata in vigore: fino al completamento dell’iter legislativo, gli automobilisti dovranno continuare a rispettare le regole attuali e la segnaletica presente agli incroci.

La modifica punta a uniformare il comportamento degli automobilisti nelle rotatorie, introducendo una regola specifica che oggi non si applica automaticamente in tutti i casi. Attualmente, infatti, in assenza di segnali che stabiliscano una precedenza diversa, trova applicazione il principio generale previsto dal Codice della strada: passa per primo chi arriva da destra.

Rotatorie, cosa succede oggi quando manca il cartello di precedenza

Nella maggior parte delle rotatorie è presente il segnale triangolare che impone ai veicoli in ingresso di dare la precedenza a quelli che percorrono già l’anello. Esistono però intersezioni nelle quali questo cartello manca.

In queste situazioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 145 del Codice della strada, la precedenza spetta a chi proviene da destra, salvo diverse indicazioni della segnaletica.

Questo significa che non sempre chi si trova già all’interno della rotatoria ha automaticamente il diritto di passare per primo.

A seconda della struttura dell’incrocio e delle traiettorie dei veicoli, può quindi accadere che la precedenza spetti a chi sta entrando nell’anello. Una situazione che la nuova disposizione mira a superare, rendendo più uniforme la circolazione.

La nuova regola e quando entrerà in vigore

Lo schema di riforma approvato dal Consiglio dei ministri introduce un principio preciso: chi si immette nella rotatoria dovrà dare la precedenza ai veicoli che la stanno già percorrendo, a meno che la segnaletica non stabilisca diversamente.

La regola varrà anche quando non è presente il cartello di dare precedenza, allineando così la disciplina italiana a un principio già diffuso in molti altri Paesi europei.

Il via libera del Governo, però, non rende immediatamente applicabile la novità. Prima dovrà concludersi l’iter legislativo e la riforma dovrà entrare definitivamente in vigore. Fino a quel momento, gli automobilisti dovranno attenersi alle norme attuali e ai segnali stradali presenti.

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