Il Black Friday 2026 si avvicina: il 27 novembre tornerà l’appuntamento con sconti e offerte, ma anche con il rischio di truffe online. Per aiutare i consumatori a proteggere acquisti e dati personali, il Garante della Privacy ha pubblicato un vademecum con le principali precauzioni da adottare. Dai falsi negozi online alle finte notifiche dei corrieri, ecco come riconoscere i pericoli e fare shopping in sicurezza.

Black Friday 2026, cresce l’attesa per la giornata degli sconti

Il Black Friday è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per chi desidera acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi, anticipare i regali di Natale o approfittare delle promozioni su tecnologia, abbigliamento ed elettrodomestici. L’edizione 2026 si svolgerà venerdì 27 novembre e coinvolgerà negozi fisici e piattaforme di e-commerce, con offerte destinate a proseguire spesso anche nei giorni successivi, fino al Cyber Monday.

Accanto alle opportunità di risparmio, però, è importante prestare attenzione alle possibili insidie degli acquisti online, soprattutto quando vengono proposti sconti particolarmente elevati.

Black Friday 2026, i consigli del Garante della Privacy per evitare le truffe online

Il primo consiglio è diffidare degli sconti apparentemente imperdibili, soprattutto quando vengono pubblicizzati attraverso email, SMS o annunci sui social network che invitano a cliccare su collegamenti sospetti.

Dietro una promozione particolarmente conveniente potrebbero nascondersi tentativi di sottrarre password, coordinate bancarie e altri dati riservati. Tra le tecniche più utilizzate figurano negozi online contraffatti, questionari che promettono premi e comunicazioni che imitano quelle di aziende conosciute. È quindi importante non agire d’impulso e verificare sempre l’affidabilità delle offerte prima di procedere con un acquisto.

Una delle insidie più frequenti riguarda i falsi e-commerce, creati per assomigliare ai negozi online originali. Prima di inserire i propri dati è importante controllare l’indirizzo web, prestando attenzione a errori di scrittura o caratteri insoliti. Se una promozione arriva tramite email, SMS o social network, è preferibile raggiungere direttamente il sito digitandone l’indirizzo, senza aprire i link ricevuti. Il Garante suggerisce inoltre di verificare i recapiti dell’azienda e cercare recensioni su più piattaforme, ricordando che anche i commenti degli utenti possono essere falsi. Attenzione anche alle finte notifiche dei corrieri, che segnalano presunti problemi di spedizione o aggiornamenti sugli ordini. Per evitare raggiri, non bisogna aprire collegamenti sospetti, comunicare informazioni personali o installare applicazioni suggerite nei messaggi. Lo stato di una consegna va controllato esclusivamente attraverso il sito o l’app ufficiale del venditore o del corriere. Per i pagamenti è preferibile utilizzare carte prepagate o sistemi che non richiedono di condividere direttamente le coordinate bancarie con il venditore. Utile anche attivare gli avvisi sulle transazioni, così da individuare eventuali addebiti non autorizzati. La presenza di HTTPS e del simbolo del lucchetto indica una connessione cifrata, ma non garantisce automaticamente l’affidabilità del negozio.

Le raccomandazioni riguardano anche la sicurezza dei dispositivi elettronici. Prima di vendere, regalare o smaltire un vecchio smartphone o computer è importante salvare i contenuti utili, rimuovere le schede SIM e di memoria e ripristinare le impostazioni iniziali. Spostare i file nel cestino non garantisce la loro eliminazione definitiva. Il Garante consiglia inoltre di aggiornare regolarmente i dispositivi e attivare l’autenticazione a due fattori per proteggere gli account. La prima difesa resta comunque un utilizzo consapevole dei servizi digitali e una gestione attenta dei propri dati personali.