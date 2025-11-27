Black Friday su Amazon: quando arriva e cosa comprare

Il Black Friday su Amazon è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, soprattutto per chi punta a risparmiare sugli acquisti tech. Nei paragrafi che seguono vedremo quando il noto e-commerce darà ufficialmente il via alla settimana delle offerte e quali promozioni meritano davvero attenzione.

Black Friday su Amazon

Quest’anno, il Black Friday su Amazon è iniziato alla mezzanotte del 20 novembre e terminerà il 1° dicembre, con il Cyber Monday.

Gli sconti sono rivolti a tutti, con alcuni vantaggi speciali per i clienti Prime, come accesso anticipato alle offerte, promozioni esclusive e spedizioni rapide.

Se sei di Roma o ti trovi nella Capitale in questi giorni, puoi vivere un’esperienza ancora più particolare: la Amazon Black Friday Domus. L’iniziativa, attiva dal 25 al 30 novembre, è un pop-up store immersivo e gratuito situato in via del Babuino 81. Le vetrine, ispirate al Colosseo, introducono a diversi ambienti tematici pensati per scoprire prodotti, servizi e tecnologie Amazon in modo coinvolgente. Tra gli spazi espositivi, ad esempio, trovi aree dedicate alla smart home, alla creatività digitale e alle idee regalo più richieste del periodo.

Black Friday su Amazon: come funziona quest’anno

Quest’anno il Black Friday su Amazon dura più a lungo, ben 12 giorni. Le ragioni di questa scelta sono diverse. Negli ultimi anni il volume di acquisti è cresciuto parecchio e Amazon ha preferito distribuire le offerte nell’arco di più giorni per evitare intoppi con ordini e spedizioni. Così i clienti hanno più tempo per dare un’occhiata alle promozioni, confrontare i prezzi e valutare con calma cosa mettere nel carrello.

In generale, la tendenza è quella di dilatare sempre più il periodo di sconti, trasformando il Black Friday in una sorta di “maratona” che anticipa le spese natalizie. Questo permette non solo di intercettare un pubblico più ampio, ma anche di proporre offerte più varie nel corso dei giorni: alcune lampo, altre più stabili, altre ancora dedicate a determinate categorie. Una strategia che, di fatto, dà ai consumatori più margine per trovare ciò che cercano al prezzo giusto.

Black Friday su Amazon: cosa comprare

La quantità di offerte durante la settimana del Black Friday su Amazon può diventare un po’ “travolgente”. Proprio per questa ragione, nel paragrafo che segue abbiamo raccolto una selezione delle migliori promozioni, nel settore della tecnologia, per aiutarti a scegliere velocemente i prodotti più interessanti.

Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia – Nero opaco

Le Beats Solo 4 offrono un’esperienza audio potente e senza fili, con compatibilità sia Apple che Android. Il design on-ear garantisce comfort anche per lunghe sessioni di ascolto, mentre la batteria assicura fino a 50 ore di autonomia. Ideali per musica, podcast e chiamate senza interruzioni.

Meta Quest 3S 128 GB – Tuffati nella realtà mista – Bundle Cardboard Hero di Gorilla Tag – Amazon Exclusive – Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+

Il Meta Quest 3S ti porta nella realtà mista con grafica immersiva e giochi esclusivi. Questo bundle include il gioco Cardboard Hero di Gorilla Tag e una prova di 3 mesi di Meta Horizon+, perfetto per esplorare mondi virtuali e esperienze interattive. Un’esclusiva Amazon per appassionati di VR.

Beats Pill – Altoparlante Bluetooth wireless e Caricatore portatile tramite USB-C – Fino a 24 ore di autonomia della batteria, resistente all’acqua IP67, compatibile con Apple e Android – Rosso deciso

Beats Pill è un altoparlante portatile e resistente all’acqua (IP67) che garantisce fino a 24 ore di autonomia. Compatibile con Apple e Android, funge anche da caricatore tramite USB-C, unendo praticità e qualità audio in un design compatto e dal colore vivace.