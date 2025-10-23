Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori da non perdere

La Festa delle Offerte Prime è un evento esclusivo che quest’anno si celebra il 7 e l’8 ottobre. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le categorie con i prodotti in promozione, come accedervi anticipatamente e come non perdere le migliori in assoluto.

Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è un evento simile al Prime Day.

A differenza di quest’ultimo, che è un evento estivo, la Festa delle Offerte Prime è un evento autunnale, organizzato da Amazon in esclusiva per i membri Prime, per anticipare gli acquisti natalizi. Quest’anno, sconti e promozioni si terranno nei giorni 7 e 8 ottobre e riguarderanno una vasta gamma di prodotti in diverse categorie, tra cui casa, cucina, giocattoli, moda, prodotti beauty, elettronica e dispositivi Amazon.

Per non rischiare di perdere le offerte migliori, è utile organizzarsi in anticipo, ad esempio, creando una lista dei desideri su Amazon con i prodotti che ti interessano maggiormente, attivando le notifiche sull’App per ricevere ogni aggiornamento e, infine, tenendo d’occhio le “offerte del giorno”, che vengono aggiornate di continuo durante l’evento.

Festa delle Offerte Prime 2025: tutti i vantaggi

La Festa delle Offerte Prime, che nel 2025 si terrà nei giorni 7 e 8 ottobre, è come sempre un evento riservato esclusivamente ai membri Prime. Se non lo hai ancora fatto, questo è il momento giusto per attivare la prova gratuita, oppure, per sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, da rinnovare o disdire in qualsiasi momento, a seconda delle proprie esigenze.

Oltre all’accesso esclusivo all’evento, l’abbonamento Prime offre numerosi vantaggi aggiuntivi che rendono l’esperienza di acquisto ancora più completa.

Accesso anticipato a offerte selezionate prima dell’inizio ufficiale.

Promozioni su migliaia di prodotti in categorie come casa, cucina, moda, beauty, tecnologia e giocattoli.

Sconti su brand popolari come Philips, Braun, Oral-B, Samsung, De’Longhi, Revlon e molti altri.

Spedizioni rapide e gratuite su tantissimi articoli idonei.

Inclusione dei servizi Prime, tra cui Prime Video, Prime Music e altri contenuti digitali.

La Festa delle Offerte Prime 2025: le offerte da non perdere

Nel paragrafo che segue abbiamo raccolto, in una breve lista, alcune delle migliori promozioni sui dispositivi Amazon, a cui i membri Prime possono accedere già da ora, in anticipo rispetto ai giorni della Festa delle Offerte Prime.

Nuovo Amazon Kindle Colorsoft (16 GB) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile

Tra le promozioni più attese c’è sicuramente quella relativa al nuovo Kindle con schermo a colori, ideale per leggere eBook, riviste e fumetti con immagini più nitide e vivide. La luce regolabile ti permette di adattare la luminosità in base all’ambiente, per un comfort visivo ottimale in ogni momento della giornata.

Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD

Questa Fire TV Stick HD di ultima generazione ti permette di accedere a migliaia di film, serie televisive e canali in diretta. Il telecomando vocale Alexa semplifica la navigazione e consente di controllare anche i dispositivi per la Casa Intelligente. Streaming fluido in alta definizione per un intrattenimento completo.

Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite

L’altoparlante intelligente Echo Dot unisce un design compatto a un suono più potente e dinamico. Grazie ad Alexa puoi ascoltare musica, gestire dispositivi smart, ricevere notizie e molto altro con semplici comandi vocali. Un assistente pratico per la casa, sempre a portata di voce.