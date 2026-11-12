Il dibattito interno all’Unione europea su chi debba parlare per i paesi membri nei prossimi colloqui di pace tra Russia e Ucraina si è intensificato nelle ultime settimane. L’Estonia, guidata dal primo ministro Kristen Michal, ha avanzato una proposta chiara: António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Kaja Kallas, High Representative per la politica estera, dovrebbero essere gli unici portavoce dell’UE.

La proposta è stata espressa in maniera incisiva durante un’intervista a POLITICO, dove Michal ha sottolineato che entrambi “sono chiaramente responsabili nei confronti dei Paesi dell’UE”.

Il contesto della riunione informale a Dublino

Il tema è stato inserito all’ordine del giorno di un Consiglio europeo informale tenutosi a Dublino, su iniziativa del premier italiano Giorgia Meloni.

La leader ha inviato una lettera ad António Costa, accusando l’Unione di avere un approccio “sparsamente coordinato” che rischia di prolungare il conflitto. Costa ha accolto la richiesta, promettendo di dare la priorità alla questione durante il vertice irlandese. La riunione non dovrebbe produrre una decisione formale, ma piuttosto un “intesa” su chi debba veicolare il mandato europeo verso il Cremlino.

Il ruolo previsto dal Trattato europeo

Secondo la normativa dell’UE, il presidente del Consiglio europeo è il rappresentante istituzionale sul palcoscenico mondiale, mentre la High Representative ha competenze diplomatiche. Costa ha risposto alla lettera di Meloni ricordando che “gli interessi dell’Unione devono essere rappresentati dalle sue istituzioni, in conformità con i Trattati”. Parallelamente, si segnala che il suo capo di gabinetto, Pedro Lourtie, ha già tentato di aprire canali di comunicazione con Mosca lo scorso giugno, suscitando critiche da parte di alcuni governi membri.

Critiche e posizioni contrastanti all’interno dell’UE

La spinta estone ha incontrato resistenze. Il primo ministro danese Mette Frederiksen si è detta “scettica” riguardo a iniziative di dialogo separate, auspicando un fronte europeo unito. Allo stesso tempo, la figura di Kaja Kallas è stata tacciata da alcuni membri di destra come troppo hawkish verso la Russia, ritenuta incapace di negoziare con buona fede. La risposta di Michal è stata netta: “Se i russi non gradiscono, tanto per loro”, ribadendo la necessità di avere un rappresentante “fidato e responsabile”, piuttosto che uno scelto da Putin.

Le prospettive della politica esterna americana

Il dibattito europeo si svolge nel contesto di accelerati sforzi statunitensi per una soluzione diplomatica: i colloqui trilaterali a Abu Dhabi hanno visto partecipare Russia, Stati Uniti e Ucraina, mentre l’UE è stata rappresentata da funzionari senior in una riunione più ampia. Jared Kushner, in un’intervista recente, ha sottolineato che “identificare una sola figura europea sarebbe un risultato più grande di far includere l’UE nelle trattative”. Questo commento ha ulteriormente spinto le parti a definire un mandato unico.

Opposizioni nazionaliste e futuro del ruolo europeo

Al di là delle divergenze istituzionali, anche forze politiche nazionali hanno espresso riserve. Marine Le Pen, candidata di punta al prossimo scrutinio presidenziale francese, ha affermato la necessità di limitare l’intervento diplomatico di Bruxelles. Un europarlamentare del suo partito, Fabrice Leggeri, ha dichiarato che né Costa né Kallas possono parlare per la Francia, sostenendo che la diplomazia debba rimanere a livello nazionale.

La questione di chi debba fungere da voce unica dell’UE nei negoziati di pace resta aperta, con una serie di attori – istituzionali, governativi e politici – che avanzano proposte contrastanti. Il prossimo passo sarà un possibile accordo a dicembre durante il Vertice dell’Unione europea, dove si spera di definire in maniera più concreta il mandato da conferire ai potenziali rappresentanti.