Barcellona, tensione al corteo dello sciopero: scontri e arresti

Barcellona, 12 nov. (askanews) – Scontri e tensione per i cortei dello sciopero generale a Barcellona. Centinaia di migliaia di manifestanti hanno sfilato in tutta la Spagna per protestare contro il costo degli alloggi e la perdita di potere d’acquisto, a poche settimane da elezioni politiche anticipate. Nel capoluogo catalano, al termine della manifestazione, sono scoppiati degli scontri e sono stati incendiati alcuni grandi cassonetti dei rifiuti.

Diciotto persone sono state arrestate.