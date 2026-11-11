Negli ultimi mesi la diplomazia internazionale ha assistito a un riavvicinamento inatteso tra Stati Uniti e Russia. Washington ha invitato Mosca a inoltrare una nuova bozza di accordo di sicurezza da presentare all’Europa, con l’obiettivo di ridurre le tensioni nella regione e aprire una porta verso una possibile conclusione del conflitto in Ucraina. La richiesta è giunta attraverso canali diplomatici riservati, ma è già oggetto di ampia discussione nei corridoi di Bruxelles, dove i governi europei esprimono riserve sul reale impegno di Mosca.

Il contesto è quello di un annoso desiderio russo di rinegoziare il proprio ruolo nella sicurezza europea, limitando l’espansione della NATO e riducendo la presenza militare nei paesi dell’est. Fuori dal passato, quando gli Stati Uniti respinsero simili proposte, ora l’amministrazione americana sembra più disposta a valutare una trattativa integrata, legata a un più ampio pacchetto per porre fine alla guerra.

La proposta americana di un nuovo patto di sicurezza europeo

Secondo le informazioni disponibili, gli Stati Uniti hanno chiesto a Mosca di includere nella bozza misure concrete volte a smorzare la retorica militare e a limitare il bombardamento di formazioni della NATO ai confini dell’Ucraina. Tra le richieste spiccano la riduzione dell’attività di addestramento di truppe convenzionali vicino alle frontiere dell’UE, la sospensione di esercitazioni aeree in prossimità dei membri dell’Alleanza e l’apertura di canali di comunicazione per evitare incidenti involontari.

Washington ha sottolineato che, senza queste garanzie, è improbabile procedere verso un accordo più lungimirante.

Le reazioni di Kiev e dei leader europei

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto la notizia definendola una “finestra di opportunità” da sfruttare entro la fine dell’anno, auspicando che gli inviati statunitensi tornino da Mosca con proposte concrete. A Dublino, al nono vertice della Comunità politica europea, Zelensky ha incontrato circa venti leader, tra cui il primo ministro olandese Mark Rutte, il quale ha dichiarato che Stati Uniti, Ucraina ed Europa sono “completamente allineati”. Parallelamente, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha indicato la possibilità di un contatto diretto con il presidente russo Vladimir Putin, a seguito dell’intesa raggiunta ad Abu Dhabi.

I prossimi passi diplomatici e le tensioni rimaste

In programma per i prossimi giorni vi è l’incontro a Dublino tra Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno appena concluso una riunione a Mosca. Kushner ha definito i colloqui di Abu Dhabi “seri e franchi”, ma ha ammesso che permangono divergenze sostanziali. Parallelamente, le autorità russe hanno annunciato un imminente scambio di prigionieri, definito “uno dei più grandi dopo il ritorno di 1.000 soldati l’anno scorso”, con una tempistica di due-tre settimane. Tuttavia, l’Alta rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha denunciato la mancanza di una reale volontà russa di negoziare seriamente, mantenendo un clima di scetticismo in Europa.

Il quadro complessivo resta caratterizzato da avanzamenti diplomatici che coesistono con una diffusa incertezza. Mentre Washington e Mosca stanno testando nuove vie di dialogo, l’Unione europea osserva con cautela, valutando se accettare le condizioni proposte o continuare a esercitare pressione su Mosca. In attesa di ulteriori sviluppi, le dinamiche di sicurezza e le negoziazioni di pace rimangono al centro dell’agenda internazionale, con il rischio che qualsiasi passo falso possa compromettere le speranze di una risoluzione rapida del conflitto.