Il conflitto tra Russia e Ucraina ha raggiunto un nuovo punto di svolta nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Dopo due giorni di colloqui intensi, sostenuti dagli Stati Uniti, le parti hanno trovato un terreno comune su un tema delicato: lo scambio di prigionieri. Il risultato è stato definito come il più ampio accordo umanitario finora, ma le questioni fondamentali sul futuro della guerra rimangono irrisolte.

Le discussioni si sono svolte a Abu Dhabi dal 9 al 10 novembre, sotto la mediazione del consigliere Jared Kushner e del diplomatico Steve Witkoff. Nonostante le differenze su temi strategici, le delegazioni ucraine, guidate da Rustem Umerov, e russe, guidate da Vladimir Medinsky, hanno confermato la volontà di procedere con uno scambio di prigionieri, lasciando aperta la definizione dei numeri finali.

Dettagli dello scambio di prigionieri concordato

Durante la stampa finale, Kushner ha annunciato che il numero esatto di detenuti sarà stabilito il giorno successivo. Le fonti indicano che attualmente si parla di 1.000 prigionieri per parte, con la possibilità di aumentare a 1.500 se le parti trovano accordo. Umerov e Medinsky hanno confermato l’accordo, ma hanno evitato di fornire tempistiche precise su quando avverrà il rilascio.

Il contesto storico di questi scambi è importante: a marzo, dopo i colloqui a Ginevra, le due nazioni si erano già scambiate 200 prigionieri ciascuna. L’anno precedente, mediato dagli Emirati, erano stati liberati 146 detenuti per lato, mentre a maggio scorso a Istanbul si erano accordati su 1.000 scambi, sebbene senza alcun cessate il fuoco. L’attuale accordo, dunque, supera di gran lunga i precedenti in termini di volume.

Prossime mosse diplomatiche degli Stati Uniti

Il giorno dopo la dichiarazione a Abu Dhabi, Kushner e Witkoff hanno voluto intensificare la pressione su Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskyy. I due emissari americani sono diretti a Mosca per un incontro diretto con il presidente russo, seguito da una visita a Dublino per confrontarsi con Zelenskyy. Kushner ha sottolineato che la sfida è “spingere una montagna”, evidenziando la mancanza di fiducia tra i leader e la necessità di un incontro faccia a faccia per avanzare verso una soluzione più ampia.

Nel frattempo, la delegazione ucraina, rappresentata da Davyd Arakhamia, ha definito le discussioni ad Abu Dhabi “tra le più difficili” ma ha espresso ottimismo, chiedendo una nuova tornata di negoziati prima della fine dell’anno. Arakhamia ha anche ribadito l’importanza di includere l’Europa in un formato multilatérale, per garantire che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina siano parte di un più ampio accordo postbellico.

Il ruolo ambiguo dell’Europa e le dichiarazioni russe

Pur avendo rappresentanti europei presenti a Abu Dhabi per consultazioni separate, la Russia ha dichiarato di non aver intrattenuto alcun dialogo con loro. Vladimir Medinsky ha commentato che non ha ricevuto proposte concrete da parte dei Paesi europei e ha messo in dubbio “cosa ci fosse da discutere”. La posizione russa resta ferma: richiede il ritiro delle forze ucraine dal Donbas e insiste su un più ampio assetto di sicurezza prima di considerare un cessate il fuoco.

Il presidente Zelenskyy, mentre era in visita a Copenaghen, ha confermato di essere stato aggiornato sui risultati e ha sottolineato che la prima tappa verso la pace è la “cessazione delle ostilità” e la definizione di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Ha inoltre ribadito la necessità di includere attori europei nei futuri tavoli di negoziazione, ritenendoli indispensabili per una soluzione duratura.

Implicazioni per la sicurezza postbellica

Parallelamente allo scambio di prigionieri, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno avviato una discussione su una nuova struttura di sicurezza per l’Europa una volta terminata la guerra. L’obiettivo è creare un quadro che possa gestire le tensioni future e fornire una risposta collettiva a minacce simili. Sebbene l’accordo di Abu Dhabi non abbia prodotto un’intesa su questi aspetti, ha aperto una “strada di opportunità”, secondo gli analisti, per approfondire la cooperazione su questioni di sicurezza più ampie.

Secondo l’analista Dmitry Medvedenko, gli scambi di prigionieri avvengono regolarmente, ma la dimensione attuale – potenzialmente più di 1.000 detenuti per parte – è senza precedenti. Le prossime settimane saranno decisive: il TASS prevede che lo scambio avverrà entro due-tre settimane, mentre le trattative tra i leader di Mosca e Kiev, con l’intermediazione americana, continueranno a essere il fulcro del processo di pace.