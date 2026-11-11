In una conferenza stampa tenutasi a Roma, i rappresentanti di Snals Confsal, Cisl Scuola, Uil Scuola e Anief hanno avanzato una richiesta unanime al governo: cancellare i tagli all’organico di docenti e personale ATA previsti nella recente manovra di bilancio. La riunione, svolta il 11 novembre, ha riunito le principali forze sindacali del settore scolastico, che hanno sottolineato come la misura metterebbe a rischio la stabilità di quattordicimila ottocentotre posti di lavoro.

Le motivazioni alla base della protesta

Secondo i sindacati, la decisione di ridurre il personale risulta incompatibile con le esigenze di una scuola pubblica già sotto pressione. Il taglio è percepito come un ulteriore sacrificio per un sistema che, secondo le parole dei loro portavoce, necessita di maggiori investimenti piuttosto che di razioni di bilancio.

La pressione sul personale docente e amministrativo, infatti, rischia di compromettere la qualità dell’offerta formativa, soprattutto in un periodo in cui la domanda di servizi educativi è in crescita.

Dichiarazioni chiave di Ivana Barbacci e Giuseppe D’Aprile

Ivana Barbacci, segretaria generale di Cisl Scuola, ha ricordato che “questo governo nel 2025 ci ha detto che avrebbe fatto un taglio transitorio” e ha aggiunto che il nuovo provvedimento rappresenta la replica di un precedente taglio, generando così un doppio impatto negativo.

D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola, ha sottolineato che “sulla scuola statale è necessario investire, non è più tempo di fare cassa”, rimarcando la necessità di risorse finanziarie per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il contesto storico dei tagli

Il 2025 è stato segnato da una promessa di taglio transitorio al personale scolastico, una misura che doveva essere temporanea e limitata. Tuttavia, il governo ha introdotto una nuova riduzione che, sommata a quella precedente, porta il totale dei posti eliminati a 14.808 unità. Questo dato, fornito dai sindacati, mette in luce la cumulatività delle misure di riduzione e la loro incidenza sul funzionamento dell’intero comparto educativo.

Le richieste concrete dei sindacati

Le quattro organizzazioni sindacali hanno formulato una serie di richieste precise: annullare i tagli già deliberati, mantenere intatti i posti previsti e, in prospettiva, avviare un dialogo costruttivo con le autorità per definire un piano di investimento a lungo termine. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare che la scuola statale possa operare senza dover ricorrere a tagli di personale, garantendo al contempo l’accesso a un’istruzione di qualità per tutti gli alunni.