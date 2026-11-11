"Missili e nuovi fondi, non è legale", scontro infuocato tra Crosetto e Lega

"Missili e nuovi fondi, non è legale", scontro infuocato tra Crosetto e Lega

Scontro al Copasir tra Crosetto e la Lega sul tredicesimo invio di armi all'Ucraina. Borghi mette in discussione la legittimità del decreto e annuncia nuove tensioni sugli aiuti del 2027.

Il tredicesimo pacchetto di aiuti militari a Kiev riapre una frattura nella maggioranza. Martedì 10 novembre 2026, durante una seduta del Copasir a Palazzo San Macuto, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato il nuovo provvedimento, trovandosi davanti alle contestazioni della Lega. A sollevare il caso è stato il senatore Claudio Borghi, che ha messo in discussione la legittimità dello stanziamento di nuove risorse per acquistare armamenti da destinare all’Ucraina.

Al centro della discussione ci sono i missili Aster, i fondi pubblici e soprattutto il futuro delle forniture militari italiane. Una discussione che va oltre il singolo decreto e mette alla prova gli equilibri del governo guidato da Giorgia Meloni.

Crosetto e Lega, lo scontro sui missili Aster e i nuovi fondi per Kiev

Non è soltanto una questione di quantità di armi. La controversia riguarda anche il modo in cui l’Italia dovrebbe finanziare il sostegno militare all’Ucraina. Nel nuovo pacchetto figurano dieci missili Aster destinati al sistema di difesa antiaerea Samp-T, considerato importante per proteggere le città ucraine dagli attacchi russi. La fornitura sarebbe stata limitata proprio per evitare di compromettere le disponibilità degli arsenali italiani.

Accanto agli armamenti sono previsti generatori destinati alla popolazione civile. Ma l’aspetto che ha provocato le maggiori resistenze riguarda lo stanziamento di risorse economiche per acquistare nuove armi, anziché ricorrere esclusivamente ai materiali già presenti nei depositi delle Forze armate.

È qui che interviene Borghi. Il senatore, parlando a nome della Lega e non a titolo personale, sostiene che le nuove spese debbano essere inserite nella legge di Bilancio e sottoposte al voto del Parlamento. Senza questo passaggio, secondo la sua interpretazione, il provvedimento rischierebbe di non essere legale.

Una contestazione che coinvolge direttamente anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato a controfirmare il decreto. Borghi ha richiamato la linea politica espressa dal congresso della Lega, contrario alla prosecuzione degli invii militari, avvertendo che chi firmerà dovrà assumersi le proprie responsabilità.

La replica di Crosetto è stata altrettanto netta. Il ministro ha ricordato che il Copasir è un organismo istituzionale e non una sede nella quale discutere le decisioni dei singoli partiti. Ha inoltre richiamato il precedente sostegno della Lega agli aiuti militari durante il governo Draghi. Per il titolare della Difesa, continuare ad assistere Kiev significa consentire agli ucraini di difendere la propria libertà.

Crosetto, Lega e missili all’Ucraina: la partita si sposta sul 2027

La tensione non riguarda soltanto il tredicesimo pacchetto. Il vero nodo politico è quello che succederà nei prossimi mesi. Borghi ha infatti ribadito che questo invio dovrebbe essere l’ultimo e che la Lega non intende sostenere ulteriori forniture militari nel 2027.

Una posizione che si scontra con quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vicepremier Antonio Tajani, entrambi favorevoli a proseguire il sostegno italiano all’Ucraina. Durante la discussione al Copasir è intervenuto anche Ettore Rosato, contestando le argomentazioni del senatore leghista.

La prossima verifica sarà parlamentare, quando si discuterà la proroga delle autorizzazioni per gli aiuti militari. E lì le differenze dovranno necessariamente emergere.

Per Crosetto, intanto, c’è un’altra questione delicata. Le opposizioni chiedono chiarimenti sul programma di acquisto dei caccia F-35, dopo l’aumento di 7,8 miliardi di euro della spesa prevista per 115 velivoli. I servizi studi parlamentari hanno segnalato carenze nella documentazione relativa alle ricadute industriali e occupazionali del programma.

Nella manovra aumentano inoltre da 500 a 800 milioni di euro le risorse destinate alle missioni internazionali e al programma Gcap, il progetto per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione.

La politica della Difesa si trova così davanti a più fronti aperti. I missili destinati a Kiev sono soltanto il punto più visibile di una discussione che coinvolge spese militari, scelte strategiche e rapporti tra gli alleati. Con una domanda che resta sul tavolo: fino a quando la maggioranza riuscirà a mantenere una posizione comune?